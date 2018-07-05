İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Mart ayında Noviçok ile zehirlenmişti.İngiltere'nin Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği ortaya çıktı. Aynı zehir, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal'in Mart ayındaki zehirlenmesinde de kullanılmıştı.

İngiltere'de polis teşkilatının terörle mücadele birimini yöneten Neil Basu yaptığı açıklamada, aynı zamanda çift olan ve adları açıklanmayan 44 yaşındaki kadın ile 45 yaşındaki erkeğin Noviçok sinir gazına maruz kalarak zehirlendiğinin laboratuvar testleriyle kesinleştiğini belirtti.

Amesbury'deki bir evde baygın halde bulunan İngiliz çiftin bu zehirli madde ile nasıl temas ettiklerini bilmediklerini açıklayan Basu, çiftin Sergey Skripal ile kızında olduğu gibi hedef olarak seçilmeleri için ellerinde herhangi bir bilginin olmadığını belirtti. Basu, “Geçmişlerinde bunu öngörecek hiçbir şey yok” dedi.

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