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İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

16.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere ziyaretine başyazılarından birini ayıran İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Erdoğan'ı kabul etmenin İngiltere'nin çıkarına bir gelişme olduğunu vurguladı.

İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine başyazılarından birini ayıran Daily Telegraph, "Erdoğan'ı ağırlamak" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı'nı Londra'da kabul etmenin İngiltere'nin çıkarına olduğunu vurguluyor.

"Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine, otokratik yönetimine karşı beklenen protestoların eşlik ettiğini" söyleyen gazete, "Yine olağan insanlardan Erdoğan'ın İngiltere'ye gelmemesi için olağan talepler vardı. Aslında, bazı solcular istediklerini elde ederlerse bu ülkeye, belki Hamas liderleri dışında kimsenin resmi ziyarete gelmesine izin verilmez" diyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Gazete şöyle devam ediyor;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan savunulması kolay biri değil. Kendisini eleştiren gazetecileri ve muhalefet eden siyasetçileri hapse attı. Son yıllarda Atatürk'ün kurduğu, dünyanın en başarılı Müslüman ve laik ülkesini İslami Cumhuriyeti'ne benzer bir şeye dönüştürdü. Ama Erdoğan'ı İngiltere'ye davet etmek için bu aşırılıkları savunmak gerekmiyor. Erdoğan, dünyanın en çalkantılı bölgesinde anahtar önemdeki stratejik bir konumda olan, büyük ve güçlü bir ülkenin lideri."

'BATI TÜRKİYE'YLE ARASINI İYİ TUTMALI'

Daily Telegraph, ayrıca Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına karşın "onlarca yıllık düşmanlığı bir kenara bırakıp Suriye'de bir ateşkes yapmayı Rusya'yla ortak bir davaya dönüştürdüğünü" söylüyor ve yazıya şu satırlarla son veriyor.

"Batı'nın, siyaset yapıcılar tarafından uzun süredir Avrupa'da barışı korumak ve Ortadoğu veya Rusya'dan yükselebilecek tehditlere karşı muhafız olarak görülen Türkiye'yle arasını iyi tutması gerekiyor. Ankara'nın tersine, protestocular burada istediklerini söylemekte özgür, ancak Erdoğan'ı burada ağırlamak İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun."

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Anahtar Kelimeler:
Daily Telegraph Recep Tayyip Erdoğan ingiltere

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
on yıllarda Atatürk'ün kurduğu, dünyanın en başarılı Müslüman ve laik ülkesini İslami Cumhuriyeti'ne benzer bir şeye dönüştürdü. islam cumhuriyetine dönüştürdü kısmı yalan,hepsi yalan,erdoğanın gelmesiyle değişen bişey yok,aynı hamam aynıı tas,AKSİNE ATATÜRK ZAMANINDA BAŞÖRTÜSÜ SERBEST VE ÖZGÜR İKEN ATATÜRK ÖLDÜKTEN SONRA,BATIYA YALTAKLIK YAPAN CHP TARAFINDAN YASAKLANAN,1961 İHTİLALİYLE İSLAM DÜŞMANI SİSTEM KURULDU,TAYYİP ATATÜRKÜN İSTEDİĞİ DEMOKRASİ VE HÜRRİYET,ÖZGÜRLÜKLER ÇİZGİSİNE GETİRDİ,DEĞİŞEN BU,OLMASI GEREKENDE BU.AYNI HAMAM AYNI TAS.
@enbeyazzambaklar YAW HE HE ....... ATATÜRK FETÖCÜLERİ VE BENZER OLUŞUMLARI DAHA O ZAMAN GÖRDÜ... BU BAŞÖRTÜSÜ SORUNUN FETÖ VE BENZERLERİ YARATTI ... CUMHURİYETLE LAİKLİKLE DERDİ OLMAYANLA KİMSENİN DERDİ OLMAZ ... BAŞÖRTÜSÜ İLE KİMSE UĞRAŞMAZ....
tarih oku sonra yorum yap
 Erdogan,son yıllarda Atatürk'ün kurduğu, dünyanın en başarılı Müslüman ve laik ülkesini İslami Cumhuriyeti'ne benzer bir şeye dönüştürdü demekle ingilterenin yani vaktinde sizin kurduğunuz bir rejimden bahsediyorsunuz her halde.
kazım karabekir hatıralarını okuyun kim kimmiş kimlerle yola çıkmış daha sonra yarı yolda safdışı edilmiş cumhuriyet temelleri nasıl atılmış,farklı kaynaklardan okuyalım.
Lider demeyin şuna!! Ayrıca haber bbc türkçe de geçtiyse yalandır. Neyse geç hepsini fetödür fetöö fetödür ooo...
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