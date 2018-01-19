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İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 13:59 | Son Güncelleme 21 dakika önce

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiliz Emma Perrier bir tanışma uygulamasından tanıştığı erkekten fotoğraf istedi. Ancak fotoğraf istediği Türk adamdan gelen kareleri internette arattığında gözlerine inanamadı.

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier isimli kadın, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu. Kendisini 'Ronnie' Scicluna ismiyle tanıtan adam, West Midlands'ta yaşadığını söyledi. Adam yarı İtalyan olduğunu söylemişti...

Ancak bir sürelik sohbetin ardından 'Ronnie'nin İtalyanca bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.

FOTOĞRAFLARI ALINCA ŞOKE UĞRADI

Bir restoranda yöneticilik yapan Perrier, gelen fotoğrafları internette aratınca şoka uğradı. Aslında 55 yaşında olan Alan Stanley, kendisinin yerine Türk manken Adem Güzel'in fotoğraflarını kadına yollamıştı. Gerçek Alan Stanley'i görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Perrier, Türk modelin çalıştığı ajansa ulaşarak 55 yaşındaki adamın fotoğrafları kullandığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'deki ajans aracılığıyla Adem Güzel'le iletişim kuran Emma, Türk modelle uzun süre internet üzerinden konuştu. Çift bir araya geldiğinde, manken Güzel İngiltere'ye taşınmaya karar verdi.

BİRLİKTE YAŞIYORLAR

İngiliz basını, 'Hayli modern bir aşk hikayesi' başlığıyla Perrier ve Güzel'in haberini manşetten verdi. Filmleri aratmayan olaylarla bir araya gelen çift, halihazırda Twickenham'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Güzel emma perrir

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