İngiliz Kraliyet Ailesine Yeni Üye

Prens William ve eşi Düşes Kate’in üçüncü çocukları bugün doğdu.
Çiftin yeni doğan bebeği erkek. İsmi daha açıklanmayan bebeğin sağlıklı olduğu ve 3,8 kg doğduğu belirtildi.
2011 yılında evlenen William ve Kate çiftinin 4 yaşında bir oğlu ve 2 yaşında bir kızları da var.
Dün de, Düşes Kate’in kız kardeşi Pippa Middleton’ın bir bebek beklediği açıklandı.
İngiliz Kraliyet Ailesi ayrıca 19 Mayıs’ta düzenlenecek Prens Harry ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın düğünün telaşı içinde.
Kraliyet Ailesi’nde bir başka düğün de 12 Ekim’de yapılacak. Bu düğünse Kraliçe Elizabeth’in diğer torunlarından Prenses Eugenie’nin düğünü.
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