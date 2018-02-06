İngiliz mahkemesinden Assange'a ret: Tutuklama kararı geçerli

Amerikan ordusunun yüz binlerce gizli belgesini ve diplomatik dokümanları sızdıran Assange ise büyükelçilikten çıktığı anda tutuklanıp ABD'ye iade edilmekten endişe ediyor.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions geçen yıl yaptığı açıklamada Assange'ın tutuklanmasının kendileri için bir öncelik olduğunu söylemişti.

İngiltere ise Assange'a, ABD'ye iade edilmeyeceğinin garantisini vermeyi reddediyor.