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İngiliz mahkemesinden Assange'a ret: Tutuklama kararı geçerli

06.02.2018 19:22 | Son Güncelleme

İngiltere'de Sulh Ceza Mahkemesi, hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını isteyen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın talebini reddetti. 2010'da İngiltere'de tutuklanan Assange, 2012'de kefaletle serbest bırakılması sonrası Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İngiliz mahkemesinden Assange'a ret: Tutuklama kararı geçerli

İngiltere'de Sulh Ceza Mahkemesi, hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını isteyen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın talebini reddetti. Mahkeme, Assange hakkındaki kararın iptal edilmemesine hükmetti.

Julian Assange'ın avukatları İsveç'te müvekkilerine yönelik cinsel taciz suçlamalarının düşmesinin ardından, kararın "amacını yitirdiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Sulh Ceza Mahkemesi Kıdemli Bölge Yargıcı Emma Arbuthnot, Assange'ın avukatının savunmasını dinlediğini ancak "tutuklama kararının geri çekilmesine ikna olmadığını" söyledi.

6 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde

Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle İsveç'e iadesi gündemde olan Assange, 2010 yılında İngiltere'de tutuklandı. 2012'de kefalet bırakılması sonrası serbest bırakıldığında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı.

Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmasının ardından, "kefalet koşularını ihlal ettiği" gerekçesiyle Assange hakkında 2012'de tutuklama kararı verildi.

İngiltere hükümeti geçen hafta Assange'a diplomatik statü verilmesi talebini reddetti ve WikiLeaks'in kurucusundan büyükelçiliği terk etmesini istedi.

Amerikan ordusunun yüz binlerce gizli belgesini ve diplomatik dokümanları sızdıran Assange ise büyükelçilikten çıktığı anda tutuklanıp ABD'ye iade edilmekten endişe ediyor.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions geçen yıl yaptığı açıklamada Assange'ın tutuklanmasının kendileri için bir öncelik olduğunu söylemişti.

İngiltere ise Assange'a, ABD'ye iade edilmeyeceğinin garantisini vermeyi reddediyor.

İngiliz mahkemesinden Assange'a ret: Tutuklama kararı geçerli

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