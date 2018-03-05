İngiliz Medyası: ‘Eski Rus Casusu Hayati Tehlike Altında'

İngiliz medyası, eski bir Rus casusun “ne olduğu bilinmeyen bir madde”yle temas etmesinin ardından hayati tehlikede olduğunu bildirdi.
Yetkililer, söz konusu kişinin kimliğini açıklamadı ancak Basın Birliği ve diğer İngiliz basın kuruluşları, bu kişinin 66 yaşındaki Sergei Skripal olduğunu belirtti. Skripal, 2006’da İngiltere için casusluk yapmaktan suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak 2010’da ABD ve Rusya arasındaki bir casus takası neticesinde serbest bırakılmıştı.
Skripal’in kimliği ilk olarak BBC tarafından açıklandı.
Skripal, Aralık 2004’te Moskova’da tutuklanmasından sonra, 1995’te İngiliz özel birimleri tarafından çalıştırılmaya başladığını ve Avrupa’daki Rus ajanları hakkında onlara bilgi verdiğini, hizmetlerinden ötürü 100 bin doların üzerinde para aldığını itiraf etmişti.
Yetkililer, Skripal ve bir kadının, İngiltere’nin başkenti Londra’nın 145 kilometre batısındaki Salisbury kentinde, bir alışveriş merkezindeki bir bankta baygın halde bulunduğunu söyledi.
Emniyet yetkilileri, iki kişinin birbirini tanıyor göründüğünü ve “görülür bir yaralarının bulunmadığını” belirtti. Açıklamada, “Ne olduğu bilinmeyen bir maddeyle temas ettikleri şüphesiyle şu anda tedavi altındalar. İkisi de yoğun bakım altında ve durumları kritik” denildi.
Gelişmenin ardından, Skripal’in durumuyla, eski Rus ajansı Alexander Litvenko’nun zehirlenmesiyle paralellik kuran yorumlar yapıldı. Litvenko da 2006’da Londra’daki bir otelde radyoaktif madde katılmış bir çayı içmesinden sonra hayatını kaybetmişti.
Skripal, Rus askeri istihbaratında görev yapmış ve 1999’da emekli olmuştu. 2003’e kadar da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Skripal daha sonra iş dünyasına atılmıştı.
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