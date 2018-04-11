İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na katılan 8 Kamerunlu atlet kayıp

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için Avustralya'da olan 8 Kamerunlu atlet, kayıplara karıştı. Yetkililer, otel odalarından ayrılan 3 halterci ve 5 boksörün "firar" olasılığını değerlendiriyor.

Halterciler Olivier Matam Matam, Arcangeline Fouodji Sonkbou, ve Petit Minkoumba ile boksçular Christian Ndzie Tsoye, Simplice Fotsala, Arsene Fokou, Ulrich Yombo ve Christelle Ndiang, en son Pazartesi ve Salı günlerinde, farklı saatlerde ortalıkta görülmüştü.

Kamerun, kayıp atletlerin Avustralya vizelerinin 15 Mayıs'a kadar geçerli olduğunu açıkladı.

Avustralya hükümeti ise, atletlere vizelerinin bitiş tarihini geçirmemeleri çağrısında bulundu.

'Bazıları yarışmamıştı bile'

BBC'ye konuşan Kamerun Basın Ataşesi Simon Molombe, Avustralya polisinin olayla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

"Yetkililer firariler karşısında büyük kayal kırıklığına uğradı. Bazıları yarışmamıştı bile" diye konuşan Molombe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umudumuz, atletlerin ortaya çıkarak diğer sporcularla beraber ülkelerine geri dönmeleri."

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu, olayı yakından izleyeceklerini ancak atletlerin vizeleri kapsamında "ülkede özgürce seyahat etme" haklarının da olduğunu açıkladı.