HABER

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 08:45 | Son Güncelleme

İngiliz polisinin birkaç yıldır Newcastle'da 700’den fazla kadın ve kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunan çetelere göz yumduğu ortaya çıktı.

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

İngiliz The Independent gazetesinin emekli avukat David Spicer’in konuya ilişkin raporuna dayandırdığı haberinde, İngiltere’nin Newcastle kentinde birkaç yıl boyunca kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunan çetelere polisin göz yumduğu belirtildi.

Spicer, 17 erkeğin ve 1 kadının kendilerini sanık koltuğunda bulduğu operasyondan önce polis yetkililerinin bu tür olaylara düzensiz olarak tepki verdiğini öğrenmeyi başardı.

'BAZI MAĞDURLAR YALANCILIKLA SUÇLANARAK GÖZALTINA ALINDI'

Emekli avukat ayrıca polis görevlilerinin cinsel istismar kurbanlarını ‘cezalandırdığını’, onları davranışlarını değiştirip o kişilerden uzak durmalarını söylediği, bazı kurbanlarınsa yalancılıkla suçlanarak gözaltına alındığını öğrendi.

Avukatın hazırladığı raporda, “Bu durum suçlulara yanlış sinyal gönderiyordu. Kovuşturmaya maruz kalmayacakları veya mağdurlarını daha fazla istismar etme imkânından yoksun kalmayacakları düşüncesi, arsızca bir ısrarla hareket etmelerini sağladı. Ayrıca bu durum, suçlulara yönelik herhangi bir tedbir alınmayacağını anlayan kurbanlarda da ciddi izler bıraktı” ifadeleri kullanıldı.

'MAĞDURLARIN YAŞLARI 13 İLA 25 ARASINDA'

Habere göre suç çeteleri, 2011-2014 döneminde Newcastle’da çeşitli olaylara karıştı. Soruşturma verilerine göre bu kişiler, yaşları 13 ile 25 arasında değişen 700’ün üzerindeki kıza içki içirdikten veya uyuşturucu verdikten sonra onlara tecavüz ediyordu. Cinsel istismar kurbanları, ifadelerinde uyumuş veya baygın haldeyken tecavüze uğradıklarını belirtti.

Saldırganların Pakistan, Bangladeş, Hint, İran, Irak, Kürt, Türk, Arnavut ve Doğu Avrupa kökenli olduğu belirtilen haberde, bu kişileri yargılayan hâkimin, kendilerinin kurbanlarını ırklarına göre değil, ‘genç, etkileyici, saf ve savunmasız’ oldukları için seçtiklerine hükmetti.

Raporunda İngiltere’nin Rotherham, Rochdale ve Oxford kentlerinde de buna benzer olayların yaşandığını belirten Spicer, sorunun şimdiye kadar devam ettiğini de sözlerine ekledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
David Spicer ingiltere cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'istismar çiftliği'

İstanbul'da 'istismar çiftliği'

Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı!

Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı!

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

MHP’li heyetin başkanı Mustafa Kalaycı: İttifak iki parti arasında olmalı

MHP’li heyetin başkanı Mustafa Kalaycı: İttifak iki parti arasında olmalı

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

İlginizi Çekebilir

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Handelsblatt: Esad müzakere masasına çağrılmalı

Handelsblatt: Esad müzakere masasına çağrılmalı

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Medeni Avrupa.
saldırgalnların ırkına bak.
okumayı nerede öğrendin? "Saldırganların Pakistan, Bangladeş, Hint, İran, Irak, Kürt, Türk, Arnavut ve Doğu Avrupa kökenli olduğu belirtilen haberde... "
haberi nerenle okuyosun....yada tamamını okudunmu? SALDIRGANLAR İRAN-IRAK-HİNT-KÜRT-TÜRK-DOĞU AVRUPALI DİYOR...yani orta doğulu çoğu..
türkiyeyi beyenmeyen ülkeler görün
batının gerçek yüzü işte
sadece bizde olmuyo böle olaylar,bakın avrupadada oluyo diyee ilk sayfada paylaşıyolar bunları,dünyanın heryerinde oluyo diye sıradanlaştırmaya çalışıyolar
müslüman yoksa ahlak yoktur ne yücedir dinimiz keşke anlasalar
olaya konu haberler ile bu haberin alakası yok. editörlerinizi neye göre işe alıyorsunuz? tek kriteriniz iyi click-bait yapabilmesi mi?
çocuğunu yurt dışına okumaya göndermek için canatan insanlar okusun bu haberi. sapıklık, manyaklık her yerde var. anne baba olup sürekli dikkat etmekten başka çare yok. nerede olursak olalım.
Diğer Haberler
Afrinli Kürt gençleri YPG/PKK’ya karşı göreve hazır

Afrinli Kürt gençleri YPG/PKK’ya karşı göreve hazır

68. Uluslararası Berlin Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

68. Uluslararası Berlin Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Güneş Fırtınaları Dünya'yı Ne Kadar Etkiliyor?

Güneş Fırtınaları Dünya'yı Ne Kadar Etkiliyor?

Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paket patladı: 2 ölü, 1 yaralı

Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paket patladı: 2 ölü, 1 yaralı

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkes Kararı Aldı

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkes Kararı Aldı

‘Meslek Örgütlerini Bölmek FETÖ Projesi’

‘Meslek Örgütlerini Bölmek FETÖ Projesi’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.