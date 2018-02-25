'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

İngiliz The Independent gazetesinin emekli avukat David Spicer’in konuya ilişkin raporuna dayandırdığı haberinde, İngiltere’nin Newcastle kentinde birkaç yıl boyunca kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunan çetelere polisin göz yumduğu belirtildi.
Spicer, 17 erkeğin ve 1 kadının kendilerini sanık koltuğunda bulduğu operasyondan önce polis yetkililerinin bu tür olaylara düzensiz olarak tepki verdiğini öğrenmeyi başardı.
'BAZI MAĞDURLAR YALANCILIKLA SUÇLANARAK GÖZALTINA ALINDI'
Emekli avukat ayrıca polis görevlilerinin cinsel istismar kurbanlarını ‘cezalandırdığını’, onları davranışlarını değiştirip o kişilerden uzak durmalarını söylediği, bazı kurbanlarınsa yalancılıkla suçlanarak gözaltına alındığını öğrendi.
Avukatın hazırladığı raporda, “Bu durum suçlulara yanlış sinyal gönderiyordu. Kovuşturmaya maruz kalmayacakları veya mağdurlarını daha fazla istismar etme imkânından yoksun kalmayacakları düşüncesi, arsızca bir ısrarla hareket etmelerini sağladı. Ayrıca bu durum, suçlulara yönelik herhangi bir tedbir alınmayacağını anlayan kurbanlarda da ciddi izler bıraktı” ifadeleri kullanıldı.
'MAĞDURLARIN YAŞLARI 13 İLA 25 ARASINDA'
Habere göre suç çeteleri, 2011-2014 döneminde Newcastle’da çeşitli olaylara karıştı. Soruşturma verilerine göre bu kişiler, yaşları 13 ile 25 arasında değişen 700’ün üzerindeki kıza içki içirdikten veya uyuşturucu verdikten sonra onlara tecavüz ediyordu. Cinsel istismar kurbanları, ifadelerinde uyumuş veya baygın haldeyken tecavüze uğradıklarını belirtti.
Saldırganların Pakistan, Bangladeş, Hint, İran, Irak, Kürt, Türk, Arnavut ve Doğu Avrupa kökenli olduğu belirtilen haberde, bu kişileri yargılayan hâkimin, kendilerinin kurbanlarını ırklarına göre değil, ‘genç, etkileyici, saf ve savunmasız’ oldukları için seçtiklerine hükmetti.
Raporunda İngiltere’nin Rotherham, Rochdale ve Oxford kentlerinde de buna benzer olayların yaşandığını belirten Spicer, sorunun şimdiye kadar devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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