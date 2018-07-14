İngiliz polisi: Düşürmediyseniz yerden almayın!

Wiltshire Emniyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan uyarıda "'Düşürmediyseniz yerden almayın!" ifadesine yer verildi. Yerden alınmaması uyarısı yapılan nesnelere örnek olarak ise kutu, kapak, şırınga, iğne, makyaj malzemesi ve benzeri nesneler gösterildi.

İngiliz terörle mücadele birimi Cuma günü yaptığı açıklamada, Noviçok sinir gazı ile temas ederek zehirlenen iki kişiden birinin Amesbury kentindeki evinde Çarşamba günü bir şişe bulunduğunu belirtmiş, açıklamada "Araştırmacılar şişedeki maddenin Noviçok olduğunu teyit etti" ifadesine yer verilmişti. Şişenin evinde tespit edildiği 45 yaşındaki erkek halen hastanede tedavi altında bulunuyor. Söz konusu kişinin yine Noviçok ile zehirlenen hayat arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal de Mart ayı başında Salisbury’de Noviçok sinir gazı ile temas ederek zehirlenmişti. Son olayda zehirlenen çiftin yaşadığı Amesbury, Salisbury’e 11 kilometre mesafede bulunuyor. Uzmanlar, Amesburyli çiftin Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı ile aynı şişedeki zehirden etkilenip etkilenmediklerini araştırıyor. Polis aynı zamanda şişenin kaynağını da tespit etmeye çalışıyor.