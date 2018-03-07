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İngiliz polisi: Eski Rus casus Sergey Skripal'a sinir gazı kullanıldı

07.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

İngiliz polisi, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızına sinir gazı ile müdahale edildiğini ve bunun cinayete teşebbüs olarak değerlendirildiğini açıkladı.

İngiliz polisi: Eski Rus casus Sergey Skripal'a sinir gazı kullanıldı

İngiliz polisi, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızına sinir gazı ile müdahale edildiğini ve bunun cinayete teşebbüs olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Sergei ve kızı Yulia Skripal, Pazar günü Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bir anda hastalanarak, sokaktaki bir bankta bilinçsizce yatarken bulunmuştu.

Her iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Terörle Mücadele Şubesi Başkanı Mark Rowley, olay yerine ilk intikal eden polislerden birinin de hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Ancak hangi sinir gazının kullanıldığını söylemedi.

Mark Rowley, "Sinir gazının kullanılması bu olayı cinayet teşebbüsü olarak ele almamıza yol açıyor. Hastalanan iki kişinin özellikle hedef alındığını da doğrulayabilirim" dedi.

Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu. Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Rusya'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

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