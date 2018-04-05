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İngiliz polisi, Rusya TV'sinin haberi sonrası kimyasal saldırıya uğrayan Yulia Skripal'in mesajını yayımladı

05.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

İngiltere'de kimyasal saldırıya uğrayan ve sağlığının iyiye gittiği açıklanan Yulia Skripal'den saldırı sonrası ilk açıklamalar geldi. Açıklama, Rusya Devlet Televizyonu'nun Skripal ile Rusya'daki kuzeni arasında olduğu belirtilen bir telefon konuşmasını yayımlamasından saatler sonra geldi.

İngiliz polisi, Rusya TV'sinin haberi sonrası kimyasal saldırıya uğrayan Yulia Skripal'in mesajını yayımladı

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde babası Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte kimyasal saldırıya uğrayan ve sağlığının iyiye gittiği açıklanan Yulia Skripal'den olay sonrası ilk kez bir açıklama yaptı. Açıklama, Rusya Devlet Televizyonu'nun Yulia Skripal ile ülkesindeki kuzeni arasında yapıldığı belirtilen telefon konuşmasını yayılamasından saatler sonra geldi.

İngiliz emniyet birimlerinin yayımladığı açıklamada Skripal, "Bir hafta önce uyandım ve her geçen gün gücüm artıyor" dedi ve ekledi:

"İyileşmeme yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum, özellikle de bana ve babama yardım eden Salisbury halkına. Salisbury Hastanesi'ne de profesyonellikleri için teşekkür ediyorum.

"İyileşme sürecimde mahremiyetimize saygı göstermenizi umuyorum."

İngiliz hükümeti saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu vurgulasa da, Rusya iddiaları reddediyor.

'**Babamın da sağlık durumu iyi**'

Öte yandan, Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 bugün öğleden sonra Yulia Skripal'in Rusya'daki kuzeniyle yaptığı konuşmaya ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayımladı.

Bu sabah yapılan bir konuşma olduğu öne sürülen ses kaydında Yulia'ya ait olduğu belirtilen sesin kuzenine iyi olduğunu, yakında hastaneden çıkacağını, babasının da sağlık durumunun iyi olduğunu ve kimsede kalıcı bir hasar olmadığını söylediği duyuluyor.

İngiltere, Yulia'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini, Sergey'inkinin sağlık durumunun ise ciddiyetini korduğunu açıklamıştı.

İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunan ve 2006'da Rusya'da tutuklanan ajan Sergey Skripal aynı sene 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sonrasında bir casus değişimiyle İngiltere'ye gönderilen Skripal, geçen ay Salisbury'de kızıyla birlikte bir parkta baygın bulunmuştu.

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