İngiliz polisi, Rusya TV'sinin haberi sonrası kimyasal saldırıya uğrayan Yulia Skripal'in mesajını yayımladı

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde babası Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte kimyasal saldırıya uğrayan ve sağlığının iyiye gittiği açıklanan Yulia Skripal'den olay sonrası ilk kez bir açıklama yaptı. Açıklama, Rusya Devlet Televizyonu'nun Yulia Skripal ile ülkesindeki kuzeni arasında yapıldığı belirtilen telefon konuşmasını yayılamasından saatler sonra geldi.

İngiliz emniyet birimlerinin yayımladığı açıklamada Skripal, "Bir hafta önce uyandım ve her geçen gün gücüm artıyor" dedi ve ekledi:

"İyileşmeme yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum, özellikle de bana ve babama yardım eden Salisbury halkına. Salisbury Hastanesi'ne de profesyonellikleri için teşekkür ediyorum.

"İyileşme sürecimde mahremiyetimize saygı göstermenizi umuyorum."

İngiliz hükümeti saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu vurgulasa da, Rusya iddiaları reddediyor.

'**Babamın da sağlık durumu iyi**'

Öte yandan, Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 bugün öğleden sonra Yulia Skripal'in Rusya'daki kuzeniyle yaptığı konuşmaya ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayımladı.