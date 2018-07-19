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İngiliz polisi Skripal şüphelilerinin "Rus olduğundan emin"

19.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

İngiltere’de polis, eski ajan Sergey Skripal ve kızını hedef alan saldırının faili olduğu tahmin edilen kişilerin kimliklerini tespit etti.

İngiliz polisi Skripal şüphelilerinin "Rus olduğundan emin"

İngilizler, "Rus olduklarından emin olunan" bu kişileri arıyor.İngiltere'nin Salisbury kentinde Mart ayı başında eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'e sinir gazıyla saldırı düzenlediği düşünülen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gelişmeyi duyuran İngiltere merkezli haber ajansı Press Association (PA), bu bilgiyi soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdı. Söz konusu kaynak, "Soruşturmayı yürüten müfettişler, şüphelilerin Rus olduğundan emin" ifadesini kullandı.

Kaynağın aktardığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında, saldırı sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ile yabancıların ülkeye giriş kayıtları incelenip karşılaştırıldı. PA'nın kaynağı, "Müfettişler, CCTV (kapalı devre televizyon sistemi) sayesinde tespit ettikleri kişilerin, Noviçok saldırısını düzenleyenler olduğunu düşünüyor" dedi.

Noviçok sinir gazıyla gerçekleştirilen saldırı nedeniyle hayati tehlike yaşayan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, Mayıs ayında tedavi edildikleri hastaneden taburcu edilmişlerdi. Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkeler saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor.

Saldırının ardından İngiltere'nin görüşünü destekleyen ABD ve birçok Avrupa ülkesi, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

DW,AFP,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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