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İngiliz siyasetçilerden PYD'ye ziyaret

04.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

İngiliz İşçi Partisi'nden yetkililer, PYD kontrolündeki Kamışlı'yı ziyaret etti.

PYD'li yetkililerle görüşen İngiliz lordu Glasman, "Sizinle uzun dönemli bir ilişki için buradayız" dedi.Aralarında İngiliz Lordlar Kamarası mensubu Maurice Glasman ile parlamento üyesi Lloyd Russell-Moyle'ın da bulunduğu İşçi Partili siyasetçiler, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesini ziyaret etti.

Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul edilen PYD kontrolündeki Kamışlı'daki yetkililerle bir araya gelen İngiliz siyasetçilerden Glasman, "Sizinle uzun dönemli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü ortadan kaldırmaya çalışan herkese karşı size destek vereceğiz" dedi. Glasman, "Ayrıca tüm kalbimizle sizle dayanışma içindeyiz" diye ekledi.

Suriye'nin kuzeyindeki ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Glasman, PYD'nin silahlı kanadı YPG ve kadın kolu YPJ'nin mensuplarıyla da görüşeceklerini belirtti.

Türkiye'ye yapılan silah satışına inceleme çağrısı

İşçi Partili vekil Russell-Moyle ise Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdikleri ziyaretlerden edindiklerini, "İngiltere'ye dönünce parlamentoyla ve İngiliz halkıyla paylaşacaklarını" söyledi. Türkiye'ye yapılan silah satışının daha dikkatli inceleneceğini ümit ettiğini belirten Russell-Moyle, "Yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Reuters'ın haberine göre, PYD yetkililerinden Abed el Kerim Ömer ise İngiliz siyasetçilerce yapılan ziyaretin kendileri açısından kamuya açık gerçekleştirilen ilk üst düzey heyet ziyareti olduğunu söyledi.

"Daha önceden deklare edilmemiş görüşmeler oluyordu... Ama bu, resmi yolla yapılan ilk ziyaret" diyen Ömer, İngiliz siyasetçilerle Afrin'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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