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İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Reuters'in geçtiği habere göre, İngiliz Lordlar Kamarası'ndan İşçi Partili vekiller Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya gelerek terör örgütü YPG mensuplarıyla görüştü. İngiliz vekiller terör örgütüne dayanışma sözü verdi.

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

Reuters'ın aktardığına göre, İşçi Partili İngiliz yetkililer Kamışlı'ya gelerek terör örgütü mensuplarına 'dayanışma sözü' verdi. Sosyal medya hesaplarında İngiliz vekillerin terör örgütü mensuplarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

İngiliz parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görev yapan İşçi Partili vekil Maurice Glasman, Kamışlı'da "Sizinle uzun süreli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü yok etmeye çalışan tüm insanlara karşı sizi destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Glasman, Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri gezerek YPG'li ve YPJ'li teröristlerle buluşacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Kamışlı YPG PYD

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