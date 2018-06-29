İngilizler Geçmişiyle Hesaplaşıyor: ‘ABD Yaptı Biz İzledik’

İngiliz gizli servisinin Amerika’nın iç güvenlik politikalarında yeni bir yola girdiği 11 Eylül 2001 sonrası, gözaltılar ve tutukluluklarda yaşanan ihlallere seyirci kaldığı ortaya çıktı. İngiltere’de üst düzey lordlar ve milletvekillerinden oluşan “Gizli Servisler ve Güvenlik Kurulu” yaptığı açıklamada, henüz ellerinde net bir kanıt olmadığını ancak Amerikalılarla yapılan ortak çalışmalarda tanık olunan kötü muamele konularında İngiliz görevlilerin sessiz kaldığı yönünde “şüpheden öte tespitler var” dedi. İngiliz vatandaşı Moazzam Begg Guantanamo üssünde tutuklu kaldığında başına gelen korkunç şeyleri İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye tüm çıplaklığıyla anlattı. “Zincirlenmiş, başıma çuval geçirilmiş vaziyette ve bir de silah zoruyla, eğer işbirliği yapmazsam Suriye ya da Mısır’a gönderilmekle tehdit edildiğimde İngiliz ajanları da oradaydı. Yan odadan kadın çığlığı yükseliyordu, karımın da işkence gördüğünü düşünmeye başladım. İngiliz ajanları da tanık oluyordu tüm bunlara.” Eski başsavcı Dominic Grieve’in başında bulunduğu kurul İngilizlerin Amerikalı meslektaşlarının sorgularda kötü muamelesini gördüğü halde onlarla bilgi alışverişinde ve destekte bulunmaya devam ettiği 232 vaka tespit ettiklerini söyledi. Bu vakaların 198’inde Amerikalılar’ın işkenceyle ya da zorla elde ettiği şaibeli bilgilerden İngiliz yetkililerin bile bile yararlandığı ortaya çıktı. 2002’de bu vakalardan 38’ine İngilizler bizzat tanık olmuş ya da öyle olduğunu duymuş. Hedefteki İngiliz yetkililerin bu olayların ‘örtülü olaylar’ dahilinde olduğunu öne sürdüğü açıklama kurulu tatmin etmedi.

Eski başsavcı Grieve, “Görevliler tanık oldukları bu vakaları örtülü olaydan saymış olabilirler ama genel merkez bunları ‘örtülü’ kabul etmez” dedi. Grieve, “Amerikalı yetkililerin bu olaylara nasıl geçit verdiğini anlamak zor. Kötü muamele ve işkencenin varlığı şüpheden de öte, daha en başından engellenmeliydi” diye konuştu Gizli Servisler ve Güvenlik Kurulu iki rapor kaleme aldı. 3 yıl süren soruşturmada 40 bin orijinal belge incelendi ve 50 saatlik sözlü tanık ifadeleriyle birleştirildi. Dominic Grieve, İngiliz makamlarının dönemin görevlilerine erişim taleplerini reddettiği için istemeden de olsa soruşturmayı sona erdirmek durumunda kaldıklarını söyledi. Komitenin incelediği 3 vakada İngiliz gizli servisi MI6 ya da MI5’in şüphelilerin işkence riski altında olduğunu bile bile bazı ülkelere o şüphelilerin gönderilmesi karşılığında para ödendiği ya da teklif edildiği anlaşıldı. Gizli servisler kendi ülkelerinde hukukun engellediği muameleleri suç işlemiş olmamak için başka ülkelerde yapıyor.

İngiliz ajanlarının katıldığı tespit edilen bu şekilde 28 operasyon var. Bu operasyonları başkaları önermiş ya da planlamış. 22’sinde ise ya İngiliz gizli servisi ya da MI5, operasyona yol açan bilgileri sağlamış. “Bu veriler açıkça gösteriyor ki İngiliz Hükümeti bu rapordan 11 yıl önce açıklanmış benzer bir rapordan hiç ders almamış. 2007’den beri küçük ilerlemeler dışında hükümetin işkencenin ve potansiyel suçların önünü açan bu uygulamaların ciddiyetini kavramadığı görülmektedir,” deniyor raporda. Eski başsavcı Grieve “daha fazlası yapılabilirdi, Amerikalıların uygunsuz çalışma şekillerinin önüne geçmek için bakanlık ya da daha üst düzeyde girişimlerde bulunulabilir, ya da ilişkilere mesafe konulabilirdi” diyerek sözlerini sonlandırıyor. İşçi Partisi ve kampanya grupları konunun yargıya götürülmesinden yana. Eski tarihli işkence iddiaları, hükümet emrinde yüzeysel ele alınacak bir konu olmaktan çok kamuoyunun gözü önünde derinlemesine soruşturulması gereken bir konu, onlara göre.