HABER

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazarlarından Simon Tisdall, Washington yönetiminin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Türkiye'den beklediği desteği bulamadığını ve son zamanlarda yaşananların 2003'teki Irak tezkeresi dönemini anımsattığını yazdı.

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Tisdall, ABD ile Rusya arasında Suriye'de askeri bir çatışma yaşanma ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde Washington yönetiminin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Türkiye'den beklediği desteği bulamadığını ve son zamanlarda yaşananların 2003'teki Irak tezkeresi dönemini anımsattığını yazdı.

"ABD'Yİ KİLİT MÜTTEFİKİNDEN MAHRUM BIRAKIYOR"

Tisdall, Guardian'ın internet sitesinde yayımlanan "Türkiye'nin Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın ilişkileri, ABD'yi Suriye'de kilit müttefikinden mahrum bırakıyor" başlıklı makalesinde son dönemde bölgede yaşananları ve yükselen tansiyonu mercek altına aldı.

TÜRKİYE'DEN 'İNCİRLİK SINIRLAMASI'

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına karşın son dönemde Rusya ile yakın ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekilen yazıda, Türkiye'nin uyguladığı sınırlamalar nedeniyle ABD'nin Adana ili sınırları içinde bulunan İncirlik hava üssünden yürüttüğü operasyonların da sekteye uğradığı belirtildi.

'PUTİN, DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TAM DESTEĞİNİ İLETTİ'

Bununla birlikte Tisdall, Türkiye'nin Kasım 2015'te savaş uçağını düşürmesine karşın Rusya ile ise son dönemde yakınlaşma sürecine girdiğini vurguladı ve yazıda şu ifadelere yer verdi:

"NATO ve AB'nin hoşuna gitmeyen bu yakınlaşma süreci, iki ülkenin başta Suriye olmak üzere sahip oldukları ortak çıkarların da etkisiyle hızlı bir şekilde ilerledi.

Hem Erdoğan hem de Putin, burada savaş sonrası ortaya çıkacak durumu kendilerine göre şekillendirmek istiyor. Bu nedenle de, BM tarafından yürütülen görüşmelere rakip olarak, İran ile birlikte Astana barış süreci adını verdikleri müzakereleri başlattılar.

Putin, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Erdoğan ile şahsen temasa geçerek, Moskova'nın tam desteğini iletti.

Düşünce kuruluşu IISS'e göre, o zamandan bu yana, nükleer enerji, Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya enerji taşıyan boru hatları, turizm, yatırım, silah satışı ve askeri ortaklık gibi konularda ikili işbirliği de 'daha önce görülmemiş düzeylere' ulaştı.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN ORTAK AMACI

Erdoğan ve Putin'in başka bir ortak amacı var: Orta Doğu'daki ABD etkisini azaltmak. Ve Rusya için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, NATO içerisinde çatlak seslerin çıkmasını sağlamak ve ABD'nin Suriye'deki askeri seçeneklerini sınırlamak gibi ek faydaları da beraberinde getiriyor."

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiliz İngiliz Guardian gazetesi Simon Tisdall ABD Rusya Türkiye Suriye

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

İlginizi Çekebilir

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Rusya, İran, Çin ile beraber olmalıyız. Yoksa Amerika Suriyeden sonra bize saldıracak. Bu Trump başbelasının allah belasını versin deli mahlukat
rusyayla akrabayız la adamların eniştesiyiz.heralde kayınçoya sahip çıkacaz
bir TERÖR ÖĞÜTLERİNE DESTEĞİNİ ÇEK iki VERDİĞİN SİLAHLARI GERİ AL üç FÖTÖCÜLERİ İADE ET dört İKİ YÜZLÜLÜĞÜ BIRAK
Kuzeydeki büyük ülkenin islamı korumak icin kendilerini feda edeceklerini göreceksiniz yakında şaadet parmağının yükselişini de göreceksiniz..
Putin ve erdoğan ülkelerinin en zengin iş adamlarından da 10 kat zengindir .
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.