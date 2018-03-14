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İngiltere 23 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

14.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

İngiltere eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tuttuğu Rusya’nın 23 diplomatını sınır dışı etme kararı aldı. Kararı İngiltere Başbakanı Theresa May açıkladı

İngiltere 23 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

İngiltere eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tuttuğu Rusya’nın 23 diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

Kararı İngiltere Başbakanı Theresa May açıkladı.

May, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya’nın İngiltere’nin konuyla ilgili izahat talebini “hafife aldığını” söyledi ve Moskova’nın tavırlarının “hukuksuz güç kullanımını temsil ettiğini” belirtti.

İngiltere Başbakanı Rus diplomatların ülkeyi terketmek için bir haftaları olduğunu da söyledi.

May ayrıca bir dizi ekonomik ve diplomatik tedbir de açıklarken, Rusya’yla tüm üst düzey temasların iptal edildiğini ve kraliyet ailesine Rusya’daki Dünya Kupası’na katılmama çağrısı yapacağını söyledi.

Rusya, 4 Mart’taki saldırıda sorumluluğu olduğu iddialarını reddediyor.

İngiltere’nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramalarından bu yana Skripal ve kızı hastanede tedavi altında bulunuyor. İkisinin de durumunun kritik olduğu kaydediliyor.

Bu arada İngiltere konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

NATO’dan destek açıklaması

Bu arada NATO, İngiltere’ye desteğini açıkladı ve soruşturmaya destek vereceğini bildirdi.

NATO, kurulduğu 1949’dan bu yana ittifak topraklarında ilk defa sinir gazı kullanıldığına dikkat çekti ve bundan derin endişe duyulduğunu belirtti.

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