İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor

Açıklamaya göre, Ankara anlaşması çerçevesinde 4 yıl süreyle İngiltere'de kalanlar yeni kurallar belirlenene kadar 16 Mart 2018 tarihinden itibaren anlaşma kapsamında Süresiz Oturum İzni başvurusu yapamayacak.

Bakanlık sürekli oturum izni konusunda yeni uygulamanın ne olacağının bir değerlendirme sonunda kararlaştırılacağını bildirdi. Bu karar verilinceye kadar da, Ankara Anlaşması kapsamında ülkede bulunanların süresiz oturum izni başvurusunda bulunan diğer kişilerle süre ve ücret konusunda aynı kurallara tabi olacakları kaydedildi.

Yani uygulama süreli oturum izinlerini etkilemeyecek ve bu başvurular için işlemler eskisi gibi sürdürülecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bağımlı yakınlarının, koşulları yerine getirdikleri takdirde Ankara Anlaşması gereğince hala "süreli" oturum izni başvurusu yapabileceklerini hatırlattı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada şu ana kadar yapılmış olan süresiz oturum izni başvurularının ise etkilenmeyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı buna karşılık yeni oturum izni başvurusu koşullarının ayrıca belirleneceğini ve 16 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan başvuruların buna göre işlem göreceğini açıkladı.

Ankara Anlaşması nedir?

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Bu anlaşma uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere arasında imzalanan, Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar.

İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere şimdiye kadar bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yıl da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.