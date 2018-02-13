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İngiltere Assange hakkında yakalama emrini kaldırmadı

13.02.2018 23:16 | Son Güncelleme

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın, hakkındaki soruşturma kapatılmasına rağmen İngiltere'de yakalama emrinin devamına ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

İngiltere Assange hakkında yakalama emrini kaldırmadı

Assange altı yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşıyor.Hakkında tecavüz soruşturması yürütülen İsveç'e iade edilmemek için İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğine sığınan ve altı yıldır burada yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın hukuk mücadelesi sürüyor.

İsveç'teki soruşturmanın kapatılmış olması nedeniyle İngiltere'de hakkında yakalama emri bulunmasının anlamı kalmadığını savunan Assange'ın avukatları, İngiliz yargısını ikna edemedi. Assange'ın 2012 yılında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Ekvador Büyükelçiliğine sığınmasını kefalet koşullarının ihlali olarak değerlendiren İngiliz yargısı, yakalama emrinin devamına hükmetti.

Karar, Assange'ın içerisinde bulunduğu hukuki ve diplomatik çıkmazın süreceği anlamına geliyor. 46 yaşındaki Assange'ın 2012'de sığındığı ve o günden bu yana yaşadığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden ayrıldığı anda İngiliz polisi tarafından tutuklanması söz konusu.

Assange, 2010 yılında WikiLeaks üzerinden ABD'nin gizli askeri dokümanları ile diplomatik temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belge yayınlamıştı. Aynı yıl İsveç'te hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatılan Assange, tutuklanıp ABD'ye iade edilmekten endişe duyduğu için 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Julian Assange'ın İsveç'te tecavüz ile suçlandığı soruşturma 2017’de mahkeme kararıyla kapatılmıştı.

ABD'de tutuklanabileceğini gösterir nitelikte bir belge mevcut olmasa da, Assange ve destekçileri ABD'li savcıların kendisi hakkında gizli bir iddianame hazırlamış olabileceklerine inanıyor.

Kamu yararı tartışması

İngiltere ve Galler Baş Hakimi Emma Arbuthnot, Assange hakkında yakalama emrinin kaldırılması için avukatları tarafından öne sürülen argümanın kendisini ikna etmediğini belirterek, "Bay Assange kendi özgürlüğünü birkaç yıl boyunca bizzat kendisi sınırlandırmış olsa da, ben tutuklamanın orantılı bir karşılık olduğunu düşünüyorum" dedi. Baş Hakim, Assange ile ilgili olarak "Kendisi hakkında edindiğim izlenim, kendi şartlarını adalete dayatmak isteyen biri olduğu yönünde" ifadesini kullandı.

Julian Assange, kararın açıklanmasının ardından Salı akşamı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakimin kararına "şaşırdıklarını" belirtti.

Kararda birçok hata olduğunu savunan Julian Assange, "hala 3 aylık temyiz süresi" olduğuna dikkat çekti.

2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Avustralyalı Assange, Ocak ayında da Ekvador vatandaşlığına geçmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,DW/BÜ,BK

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