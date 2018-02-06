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İngiltere: ‘Assange Hakkındaki Tutuklama Kararı Kalkmıyor’

06.02.2018 20:24 | Son Güncelleme

Avukatları, İsveç’te hakkında başlatılan davanın düşürülmesini gerekçe göstererek, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın İngiltere’deki tutuklama kararının da kaldırılması başvurusunda bulunmuştu

İngiltere: ‘Assange Hakkındaki Tutuklama Kararı Kalkmıyor’

İngiltere’de bir mahkeme, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki tutuklama kararını kaldırmayı reddetti. Assange, beş yıldır sığındığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden dışarı çıkamıyor.

Avukatları, İsveç’te hakkında başlatılan davanın düşürülmesini gerekçe göstererek, Assange’ın İngiltere’deki tutuklama kararının da kaldırılması başvurusunda bulunmuştu. İsveç yargısı, Avustralya vatandaşı Assange hakkında cinsel tecavüz suçlamasıyla soruşturma açmış, ancak geçen yıl kendisinin yakın bir zamanda iade edilmesi olasılığı bulunmadığını gerekçe göstererek davayı düşürme kararı almıştı.

Londra’da Assange destekçilerinin de hazır bulunduğu duruşmanın hakimi, WikiLeaks’ın kurucusu hakkındaki tutuklama kararını kaldırma konusunda ikna olmadığını söyledi. Assange duruşmaya katılmadı.

46 yaşındaki Julian Assange, 2012 Haziran ayında cinsel saldırı ve tecavüz iddiasıyla iki kadının yaptığı şikayetin ardından İsveç’e iade edilmesini önlemek amacıyla Londra’daki Ekvador büyükelçiliğine sığınmıştı.

İngiliz mahkemesi bugünkü duruşmada Julian Assange hakkındaki tutuklama kararını kaldırmış olsaydı, kendisinin beş yılı aşkın bir süredir sığındığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden çıkıp serbest kalması mümkün olacaktı. Bununla birlikte WikiLeaks’ın Amerika’ya ait gizli kriptoları yayınlamış olmasından dolayı Assange, ABD hükümetinin kendisi hakkında gizli yargılama kararı olduğuna ve Amerikalı yetkililerin iadesini talep edebileceğine inanıyor.

Ekvador hükümeti bu ay başında Assange’a vatandaşlık vermiş, İngiliz hükümetine de kendisine diplomatik dokunulmazlık tanıması talebinde bulunmuştu. Talebi reddeden İngiliz hükümeti, uzun süredir adaletten kaçmasının Assange’ı yargıdan muaf tutamayacağını savunuyor.

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