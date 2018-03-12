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İngiltere Başbakanı: ‘Eski Rus Ajanın Zehirlenmesinden Büyük İhtimalle Rusya Sorumlu’

12.03.2018 22:28 | Son Güncelleme

Theresa May, “Bu ya Rus devleti tarafından ülkemize karşı doğrudan bir eylemdi ya da Rus hükümeti potansiyel anlamda feci zarar verici sinir gazının kontrolünü kaybetti ve bunun diğerlerinin eline geçmesine izin verdi” dedi

İngiltere Başbakanı: ‘Eski Rus Ajanın Zehirlenmesinden Büyük İhtimalle Rusya Sorumlu’

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardında “büyük ihtimalle” Rusya’nın bulunduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

May, İngiliz parlamentosuna hitabında, Sergei Skripal ve kızı Yulia’nın, Soğuk Savaş’ın sonunda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen bir silah olan, “Novichok” olarak bilinen bir sinir gazına maruz kaldığını belirtti.

Theresa May, “Bu ya Rus devleti tarafından ülkemize karşı doğrudan bir eylemdi ya da Rus hükümeti potansiyel anlamda feci zarar verici sinir gazının kontrolünü kaybetti ve bunun diğerlerinin eline geçmesine izin verdi” dedi.

İngiltere Başbakanı, İngiltere’nin Salisbury kentinde 4 Mart’ta Skripal ve kızına düzenlenen saldırının, Rusya’nın “saldırganca” eylemlerinin izini taşıdığını kaydetti. May, Rusya’nın Londra büyükelçisinin olaya izahat getirmesi için Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve kendisine Salı gününe kadar süre tanındığını söyledi.

“Topraklarımızda masum sivilleri öldürmeye yönelik utanmazca girişimlere hoşgörü göstermeyeceğiz” diyen May, Rus devletinin bu işe karıştığının kanıtlanması halinde, bunun “Rus devletinin Birleşik Krallık’a karşı yasadışı güç kullanımı” olarak görüleceğini ve güçlü yanıt verileceğini vurguladı.

May, bu yanıtın ne olacağı hakkında ayrıntı vermedi ancak diplomatik ihraçların ve sınırlı yaptırımların ötesine geçen, “çok daha geniş ölçekli adımları” hayata geçirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

May’in açıklamalarından kısa süre sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı, Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bunları “sirk şovu” olarak niteledi.

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