İngiltere Başbakanı: 'Kimyasal Saldırı Cezasız Kalmadı'

İngiltere Başbakanı Theresa May, önce basının karşısında bir televizyon mesajıyla İngiltere halkına, sonra da yazılı bir açıklamayla dünyaya seslendi. May, ABD ve Fransa'nın yanında katıldıkları Suriye hava saldırısının neden gerekli olduğunu vurguladı.

Hem İngiltere’nin çıkarları hem de dünyada kimyasal silahlar konusunda kabul görmüş normları sürdürme amacını vurgulayan May, "Suriye Devlet Başkanı Esat’ın en son Duma’da yaptığı bu saldırılar cezasız kalmamalı" dedi.

Başbakan May, İngiltere’nin, müttefikleri Amerika ve Fransa’yla başka alternatif kalmadığı için bu ortak saldırıyı gerçekleştirdiklerini; zira Rusya’nın Birleşmiş Milletler nezdinde kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını bağımsız bir soruşturmayla ortaya çıkarılması girişimini reddetmiş olduğunu hatırlattı.

Bu sabahki yazılı açıklamada dikkat çeken önemli nokta da, yapılmış bu müdahalenin Esat rejimine ve kimyasal silah kullanınca cezasız kalacağını sanan başka ülkelere çok kuvvetli bir mesaj taşıdığıydı.

May, “Suriye rejiminin kendi halkına karşı gözünü kırpmadan ve nefret dolu bir şekilde kimyasal silah kullanması yeni bir şey değil. Elimizdeki bilgiler ve elde ettiğimiz istihbarat bu son saldırıdan da Suriye rejiminin sorumlu olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.