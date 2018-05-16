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İngiltere Başbakanı May’den Türkiye’ye demokrasi çağrısı

16.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye’ye demokrasi ve insan hakları ilkelerine uyma çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı May’den Türkiye’ye demokrasi çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları kapsamında Salı günü İngiltere Başbakanı Theresa May ile Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'nda görüştü. İki liderin görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında May, "gerçek dost” olarak nitelendirdiği Türkiye'ye demokrasi ve insan hakları ilkelerine uyma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin "darbe girişimi, Suriye sınırında yaşanan istikrarsızlık ve Kürt terörü nedeniyle olağanüstü baskı altında kaldığını” söyleyen May, "Demokratik yollarla seçilmiş bir hükümeti devrimeye çalışanların adalete teslim edilmesi de doğru" diye ekledi.

Ancak May, İngiltere'nin NATO'da müttefiki olan Türkiye'nin "kendini savunmaya çalışırken, değerleri kaybetmemesi” gerektiğini belirtti. May, "Bu nedenle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemde, demokratik değerlere ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyulduğunu görmek istediğimizin altını çizdim” dedi.

Konuşmasında, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin vazgeçilmez olduğunu belirten May, güvenlik alanında işbirliği yapıldığını ve Brexit sonrasındaki dönemde sıkı ticari ilişki beklentisi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın May ile yaptığı görüşme nedeniyle Başbakanlık Konutu önünde protesto gösterileri düzenlendi.

AP,rtr/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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