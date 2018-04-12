HABER

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini olağanüstü topladı. İngiltere, müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

İngiltere Hükümeti Suriye'de harekete geçme konusunda kararlı. Başbakan Theresa May, savaş kabinesini Suriye gündemiyle olağanüstü topladı.

İngiltere, müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı. Almanya ve İtalya olası bir operasyona destek vermeyeceğini açıklamıştı.

May, “İngiltere, Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır” açıklamasının ardından, savaş kabinesine toplantı çağrısı yaptı. May başkanlığında İngiliz kabinesi başbakanlıkta bir araya geldi.

Bu arada, Daily Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırarak yayınladığı bir haber dikkat çekti.

MAY DENİZALTILARA EMRİ VERDİ

Buna göre, May İngiliz donanmasının denizaltılarının Suriye'yi füze menzillerine alacak şekilde mevzilenmeleri emrini verdi.

May, savaş kabinesini toplantıya çağırmadan önce, Suriye’deki olası bir operasyona katılmak için parlamentodan onay almayacaklarını söylemişti.

2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron, Suriye’ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak onay alamamıştı.

'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
ABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandıABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandı
Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Theresa May ingiltere ABD Fransa

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Nihai karara varılmadı

Son dakika! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Nihai karara varılmadı

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.