İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

İngiltere Hükümeti Suriye'de harekete geçme konusunda kararlı. Başbakan Theresa May, savaş kabinesini Suriye gündemiyle olağanüstü topladı.
İngiltere, müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı. Almanya ve İtalya olası bir operasyona destek vermeyeceğini açıklamıştı.
May, “İngiltere, Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır” açıklamasının ardından, savaş kabinesine toplantı çağrısı yaptı. May başkanlığında İngiliz kabinesi başbakanlıkta bir araya geldi.
Bu arada, Daily Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırarak yayınladığı bir haber dikkat çekti.
MAY DENİZALTILARA EMRİ VERDİ
Buna göre, May İngiliz donanmasının denizaltılarının Suriye'yi füze menzillerine alacak şekilde mevzilenmeleri emrini verdi.
May, savaş kabinesini toplantıya çağırmadan önce, Suriye’deki olası bir operasyona katılmak için parlamentodan onay almayacaklarını söylemişti.
2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron, Suriye’ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak onay alamamıştı.
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