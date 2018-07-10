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İngiltere Başbakanı Yeni İstifaları Önlemeye Çalışıyor

10.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Başbakan Theresa May, iki istifayla sarsılan kabinesiyle biraraya geldi. May, istifaların ardından hükümetinde birliği tekrar sağlamaya çalışıyor

İngiltere Başbakanı Yeni İstifaları Önlemeye Çalışıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, son günlerde istifalarla sarsılan kabinesiyle biraraya geldi. May, istifaların ardından hükümetinde birliği tekrar sağlamaya çalışıyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının en güçlü savunucularından olan Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May’in AB’yle ilişkilerin geleceğiyle ilgili planlarına tepki göstererek hükümetten istifa etmişti.

İstifaların hükümetin normal işleyiş düzenini bozmaması ve sükunetin korunması için uğraşan May, paylaştığı Twitter mesajında, kabine toplantısının verimli geçtiğini ve yoğun bir haftayı beklediğini belirtti.

İstifalar, Çarşamba günü yapılacak NATO zirvesi ve Perşembe günü de ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin hemen öncesine denk geldi.

Johnson istifa mektubunda May’i “Brexit rüyasını öldürmekle” ve AB’yle müzakerelerde “beyaz teslim bayrakları” çekmekle suçlamıştı.

May, Johnson’ın yerine eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ı getirdi.

May’e yakın bir isim olan Muhafazakar milletvekili Michael Fallon, Johnson’ın “Brexit rüyası” eleştirisi hakkında, “Hayal etmek iyidir, muhtemelen hepimiz için, ama gerçek dünyayla uğraşmak zorundayız” dedi.

Fallon, May’in liderliğine meydan okumanın şu anda “ihtiyaç duydukları en son şey” olduğunu belirtti.

Diğer Brexit yanlısı bakanlar da May’i desteklediklerini ve istifa etmeyeceklerini açıkladı.

İngiltere’de iki yıl önceki referandumda halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Şimdi May, İngiltere’nin Avrupa’yla ilişkileri konusunda hem partisi içinde hem de ülkedeki iki tamamen farklı görüş arasında orta yolu bulmaya çalışıyor.

Avrupa yanlıları Birlikle ve 500 milyon nüfuslu piyasasıyla yakın ekonomik bağları korumak isterken, bazı Brexit destekçileriyse dünya genelinde yeni ticaret anlaşmaları yapılmasını mümkün olacak kesin bir ayrılık talep ediyor.

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