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İngiltere: Brexit referandumundaki usulsüzlük iddiaları tartışılacak

27.03.2018 04:59 | Son Güncelleme

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile sonuçlanan Brexit referandumunun kampanya döneminde, çeşitli usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar İngiltere parlamentosuna taşınıyor.

İngiltere: Brexit referandumundaki usulsüzlük iddiaları tartışılacak

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile sonuçlanan Brexit referandumunun kampanya döneminde, çeşitli usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar İngiltere parlamentosuna taşınıyor.

Referandum öncesi ayrılık cephesinde yer alan ve resmi kampanyayı yürüten iki ayrı oluşum, izin verilenden fazla seçim harcaması yapmak ve gizli anlaşmalar gerçekleştirmekle itham ediliyor.

Kampanya içerisinde çalışan bazı kişilerin verdiği bilgilerle elde edilen rakamlara göre, Brexit kampanyası, Seçim Kurulu tarafından izin verilen miktarın 7 milyon sterlin üzerinde harcama yaptı.

Shahmir Sanni isimli kampanya gönüllüsünün merkezinde olduğu usulsüzlük ihbarı ile Seçim Kurulu iddialarla ilgili soruşturma başlatmış durumda.

Sanni'nin iddiasına göre, "Ayrıl Oyu Ver" isimli kampanya grubu, fazla harcamalar için bir başka kampanya grubunu kullandı.

Shahmir Sanni, ayrıca toplanan bağışların Kanada menşeili bir veri firması olan Aggregate IQ'ye gittiğini öne sürdü. Bu firmanın veri gizliliği ihlali soruşturmasının merkezinde olan Cambridge Analytica firması ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Dile getirilen iddialar ile ilgili olarak Salı günü İngiltere parlamentosunda bir görüşme yapılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: İddialar saçmalık

"Ayrıl Oyu Ver" isimli kampanya grubunun eski yöneticisi Dominic Cummings, iddiaların "gerçeklerle ilgisinin olmadığını" açıkladı ve usulsüzlük iddialarını reddetti.

Brexit kampanyası içindeki kilit isimlerden biri olan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da iddiaları "saçmalık" olarak niteleyerek, ayrılık kampanyasının "doğru ve dürüst bir şekilde galip geldiğini" ifade etti.

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Kanadalı Aggregate IQ firması avukatları, "hiçbir yasadışı eylemin içinde bilerek olmadıklarını" açıkladı ve "Cambridge Analytica ile anlaşma yapılmadığını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Seçim Kurulu'nun soruşturmasını işaret etti.

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