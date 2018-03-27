İngiltere: Brexit referandumundaki usulsüzlük iddiaları tartışılacak

Shahmir Sanni, ayrıca toplanan bağışların Kanada menşeili bir veri firması olan Aggregate IQ'ye gittiğini öne sürdü. Bu firmanın veri gizliliği ihlali soruşturmasının merkezinde olan Cambridge Analytica firması ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Sanni'nin iddiasına göre, "Ayrıl Oyu Ver" isimli kampanya grubu, fazla harcamalar için bir başka kampanya grubunu kullandı.

Shahmir Sanni isimli kampanya gönüllüsünün merkezinde olduğu usulsüzlük ihbarı ile Seçim Kurulu iddialarla ilgili soruşturma başlatmış durumda.

Kampanya içerisinde çalışan bazı kişilerin verdiği bilgilerle elde edilen rakamlara göre, Brexit kampanyası, Seçim Kurulu tarafından izin verilen miktarın 7 milyon sterlin üzerinde harcama yaptı.

Referandum öncesi ayrılık cephesinde yer alan ve resmi kampanyayı yürüten iki ayrı oluşum, izin verilenden fazla seçim harcaması yapmak ve gizli anlaşmalar gerçekleştirmekle itham ediliyor.

Dile getirilen iddialar ile ilgili olarak Salı günü İngiltere parlamentosunda bir görüşme yapılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: İddialar saçmalık

"Ayrıl Oyu Ver" isimli kampanya grubunun eski yöneticisi Dominic Cummings, iddiaların "gerçeklerle ilgisinin olmadığını" açıkladı ve usulsüzlük iddialarını reddetti.

Brexit kampanyası içindeki kilit isimlerden biri olan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da iddiaları "saçmalık" olarak niteleyerek, ayrılık kampanyasının "doğru ve dürüst bir şekilde galip geldiğini" ifade etti.

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Kanadalı Aggregate IQ firması avukatları, "hiçbir yasadışı eylemin içinde bilerek olmadıklarını" açıkladı ve "Cambridge Analytica ile anlaşma yapılmadığını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Seçim Kurulu'nun soruşturmasını işaret etti.