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İngiltere bu haberle karıştı! Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 08:09 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Prensi Charles, Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirip yerine eşi Camilla'yı getirmeye uğraşıyor.

İngiltere bu haberle karıştı! Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor

İngiliz basını Prens Charles'in eşi Camilla'yı kraliçe yapmaya çalıştığı haberiyle çalkalanıyor. Daily Star gazetesinin imzasına göre Kraliçe Elizabeth yüzünden tahta oturamayan Prens Charles ikinci eşini kraliçe yapmak için uğraşıyor.

Haberde, Prens Charles’ın Camilla’yı kraliçe yapmak için mücadele verdiği fakat planlarının işe yaramadığı da belirtildi. Fakat haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra İngiltere’de büyük bir tartışma yaşandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Prenses Diana’nın hayatını bitirdikten sonra şimdi de İngiliz halkının geleceğiyle uğraşıyor” ve “Eğer o Kraliçe olursa ben intihar ederim” şeklinde yorumlar yaparken, Buckingham Sarayı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Operasyon: Kraliçe Camilla olarak isimlendirilen işlemler sonrasında Prens Charles’ın Camilla’yı 2021’de tahta oturmak için çabaladığı ifade edilirken Charles’ın bu planının saray tarafından engellendiği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabeth ingiltere

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