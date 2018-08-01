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13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

2016 yılında 13 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye giren, iki çocuğa da cinsel istismarda bulunan sapık mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest

İngiltere'nin Edith Parc Rhyl bölgesinde yaşayan Jordan Lightfoot, 2016 yılında 13 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdi, iki çocuğu da istismar etti. O dönem 19 yaşında olan genç kadın, sonunda mahkemeye çıktı. Genç kadın mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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SKANDALI ÇOCUĞUN ANNESİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Yargıç, iki yıl ertelemeli 18 ay hapis cezası verdi. 50 gün boyunca rehabilitasyona tabi tutulacak olan Lightfoot, artık 'cinsel suçlu' listesinde de yer alacak.Tekrar benzer bir eylemde bulunmaması halinde hapishanede yatmayacak olan genç kadın, yargıç tarafından "çocuklarla parti yapmaması" yönünde uyarıldı.Bir çocuk sahibi Jordan Lightfoot, artık 5 yıl boyunca 11-16 yaş arasındaki erkek çocuklarıyla görüşemeyecek. Lightfoot'un cinsel ilişkiye girdiği çocuğa gönderdiği mesajları, çocuğun annesi okuyunca, skandal patlak vermişti.

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