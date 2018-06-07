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İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Mail gazetesi, annesi, ablası ve anneannesi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilen 18 yaşındaki Jordan Burling'in hikâyesini yazdı. 2016 yılında 38 kiloya inmiş bir halde bulunan gencin ailesi tarafından bilinçli bir şekilde ölüme terk edildiğinin ortaya çıkması İngiliz kamuoyunu şoke etti.

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

İngiliz Daily Mail gazetesi, annesi, ablası ve anneannesi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilen 18 yaşındaki Jordan Burling'in hikâyesini yazdı. 2016 yılında 38 kiloya inmiş bir halde bulunan gencin ailesi tarafından bilinçli bir şekilde ölüme terk edildiğinin ortaya çıkması İngiliz kamuoyunu şoke etti.

TALİHSİZ GENÇ 38 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Leeds kentinde yaşanan olayda, talihsiz gencin bulunduğunda yaklaşık 38 kilo civarında olduğu ifade edildi.

18 yaşındaki gencin cesedinde yaralar bulunduğu ifade edilirken, çocuğun eve gelen sağlık ekipleri tarafından kirli bir şişme yatağın üzerinde, kirli bir bez giymiş halde ve vücudu yaralarla kaplı olarak bulunduğu aktarıldı.

GENÇ ANNESİ TARAFINDAN TERK EDİLDİ

Yetersiz beslenme ve hareketsizlik sonucu vücudunda yaralar oluşan genç, enfeksiyon ile boğuşarak can verdi.

Leeds polisinin dün yaptığı duyuruda, talihsiz genç İkinci Dünya Savaşı imha kamplarında tutulan mahkumlara benzetildi.

45 yaşındaki anne Dawn Cranston, 25 yaşındaki kız kardeş Abigail Burling ve anneanne Denise Cranston, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

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Leeds ingiltere aç bırakma terk etme Genç aile

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