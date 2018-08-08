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İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

Büyük bir yangını söndürmek için harekete geçen itfaiyeciler, karşılarına çıkan alev hortumunu görünce şaşırdı.

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

İngiltere’nin Derbyshire bölgesindeki bir fabrikada yangın çıkınca, itfaiyeciler bölgeye akın etti.

Dün gerçekleşen olaya müdahale eden itfaiyeciler, karşı karşıya kaldıkları alev hortumu karşısında şaşkına döndü.

12 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

15 metre boyunca yükselen hortum kimseye zarar vermezken, yangın yaklaşık 12 saatte söndürülebildi.

DOĞAL BİR DURUM

Yetkililer, alev hortumunun oluşmasının doğal bir durum olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
yangın itfaiye alev hortumu

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