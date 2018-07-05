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İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

Gece kulübünden çıkan 18 yaşındaki genç kadını takip eden evli erkek, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen kadına saldırdı. İğrenç olayın ardından evine dönen saldırgan, internete girip tecavüzün tanımına baktı.

Evli erkek, gece yarısı bir eğlence mekanından çıkan 18 yaşındaki genç kadını takip etti. Belediyede çalışan erkek, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen kadını yerde sürükledi. Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yürüyemeyen kadının erkeğe yalvardığı görülüyor.

TECAVÜZÜN TANIMINA BAKTI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sanjay Naker isimli belediye çalışanı, 30 dakika sürenin saldırının ardından kurbanına tecavüz etti. Evine dönen Naker, bilgisayarına girip 'tecavüz'ün tanımına baktı.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bugün mahkemeye çıkan saldırgan, sekiz yıl hapis cezası aldı.

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