Evli erkek, gece yarısı bir eğlence mekanından çıkan 18 yaşındaki genç kadını takip etti. Belediyede çalışan erkek, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen kadını yerde sürükledi. Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yürüyemeyen kadının erkeğe yalvardığı görülüyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sanjay Naker isimli belediye çalışanı, 30 dakika sürenin saldırının ardından kurbanına tecavüz etti. Evine dönen Naker, bilgisayarına girip 'tecavüz'ün tanımına baktı.
Bugün mahkemeye çıkan saldırgan, sekiz yıl hapis cezası aldı.
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
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