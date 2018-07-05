HABER

Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!

05.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

İngiltere'de polis, ülkenin güneydoğusundaki Wiltshire bölgesinde bir çiftin, dört ay önce eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e suikast girişiminde kullanılan Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini açıkladı.

Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!

İngiltere'de polis, ülkenin güneydoğusundaki Wiltshire bölgesinde bir çiftin, dört ay önce eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e suikast girişiminde kullanılan Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini açıkladı.

Adlarının Charlie Rowley ve Dawn Sturgess olduğu düşünülen çift, Cumartesi günü Amesbury kasabasındaki bir evde bilinçlerini kaybetmiş halde bulundu.

Amesbury, eski Rus casus ve kızının zehirlendiği Salisbury kasabasının birkaç kilometre uzağında.

Çiftin hastanede yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Benzer belirtileri gösteren başka kimseye rastlanmadığını bildiren emniyet yetkilileri, çiftin saldırıya uğradığına dair bir kanıt bulunmadığını, sinir gazının nasıl bulaştığınınsa henüz belirlenemediğini söyledi.

Emniyet yetkilileri bölge halkına bilmedikleri cisimlere dokunmama, kıyafetlerini yıkama ve ayakkabı, çanta gibi eşyalarını silme çağrısı yaptı.

_102373990_amesbury_house_14

'HALK AÇISINDAN RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK'

Yetkililer, halk açısından riskin düşük olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili olarak İngiliz emniyetinin terörle mücadele birimleri, Wiltshire polisiyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor.

Rus yapımı Noviçok'ın belirtilerinin diğer sinir gazlarıyla benzer olduğu düşünülüyor. Bu, sinirlerden kaslara iletilen uyarıların engellenmesi anlamına geliyor. Bu da bazı bedensel işlevlerin çökmesi demek.

Belirtiler arasında gözlerin beyazlaşması, göz bebeklerinin küçülmesi, nöbet geçirmek, salyaların artması ve en ağır durumlarda komaya girme, solunum yolunun tıkanması ve ölüm var.

Bu sinir gazları öncelikle kalbin yavaşlamasına, solunum yollarının daralmasına ve nefesin kesilmesiyle ölüme neden oluyor.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'in 4 Mart'ta Salisbury'de bu sinir gazlı saldırıya uğramıştı.

Olay, son yılların en büyük diplomatik krizine yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı saldırıyla ilgili Rusya'yı suçlarken Kremlin ise suikast girişimiyle ilgisinin bulunmadığında ısrar ediyor.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandıÇin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı
ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Skripal Terörle Mücadele Kriz wiltshire TANIMLANAMAYAN madde

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

İlginizi Çekebilir

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!

ABD polisi alarma geçti! Protestocu Özgürlük Anıtı'na tırmandı!

İngiliz gazeteden Türkiye'nin barajlarına ilişkin şok iddia

İngiliz gazeteden Türkiye'nin barajlarına ilişkin şok iddia

İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem

İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem

ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!

Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.