İngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa etti

David Davis yaptığı yazılı açıklamada son 1 yıl içinde hükümet ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığını söyledi. Hükümet müzakere taktiklerinin İngiltere için daha fazla taviz vermek anlamına geleceğini öne sürdü.
Davis "Başbakan Theresa May'in politikaları İngiltere'yi en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyona sokacaktır" ifadelerini kullandı.Theresa May ise yaptığı yazılı açıklamada Davis'in istifasından üzüntü duyduğunu belirtti.
Hükümet politikalarının Brexit referandumu sonuçlarıyla tutarlı olduğunu söyledi. David Davis'in istifasının ardından bakanlıkta görevli 2 bakanın daha istifa ettiği öne sürüldü.
İngiltere basını da Davis'in istifasının kabinede köklü değişikliklere neden olabileceği yorumunu yaptı.
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