İngiltere'de iş başvurusu yapan kadına utanç verici cevap!

İngiltere'de organik ürünler satan bir markete iş başvurusu yapan Paige Bond, kendisine yanlışlıkla gönderilen e-postayı görünce çılgına döndü. Hampshire'a bağlı New Milton'da yaşayan 48 yaşındaki Bond, Forest Whole Foods isimli markete başvurdu. Geri dönüş bekleyen kadın, e-mail adresine gelen bir postayı heyecanla açtı. Ancak yanıt yerine kurumdan yanlışlıkla forward edilmiş bir e-mail'le karşılaştı.