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İngiltere'de iş başvurusu yapan kadına utanç verici cevap!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir markete başvuran Paige Bond isimli kadın, gelen e-postayı açtığında gözlerine inanamadı. Kendisine yanlışlıkla gönderilen metinde kadının paketleme odasını neşelendirebileceği yazıyordu.

İngiltere'de organik ürünler satan bir markete iş başvurusu yapan Paige Bond, kendisine yanlışlıkla gönderilen e-postayı görünce çılgına döndü. Hampshire'a bağlı New Milton'da yaşayan 48 yaşındaki Bond, Forest Whole Foods isimli markete başvurdu. Geri dönüş bekleyen kadın, e-mail adresine gelen bir postayı heyecanla açtı. Ancak yanıt yerine kurumdan yanlışlıkla forward edilmiş bir e-mail'le karşılaştı.

Markete iş için başvurdu ahlaksız teklifle şoke oldu

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E-postada yazanlar ise kelimenin tam anlamıyla iğrençti. Yanlışlıkla gönderilen metinde, 48 yaşındaki kadının etrafında birilerinin olmasından hoşlanıyorsa yanlış bir iş görüşmesine geldiğini yazıyordu.
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Tırnak içinde ise "Kadının paketleme odasını neşelendirebileceği" ifadesi vardı.
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İngiliz basının manşetten verdiği haberde, yanlışlıkla forward'lanan e-postanın firmanın patronu tarafından yazıldığı belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere iş başvurusu Hampshire New Milton Forest Whole Foods

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