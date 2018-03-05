İngiltere'de komaya giren kişi casus çıktı

66 yaşındaki Skripal, 2010'da ABD ile Rusya arasında yapılan "casus takası"nın ardından Britanya'ya yerleşmişti.

Rus ordusunda askeri istihbarat albayı olarak çalışan Skrila, 2006'da Britanya için casusluk yaptığı gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Skripal’ın Avrupa’da görev yapan Rus istihbarat ajanlarının kimliklerini Britanya İstihbarat Servisi’ne (MI6) verdiği savunuluyordu.