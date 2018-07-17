İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

Ailelerin kız öğrencilerin etek giymesine izin verilirken, erkek öğrencilerin şort giymelerine izin verilmemesini 'gülünç' diye nitelendirdiği ve çocuklarına destek verdiği olayda, erkek öğrenciler okula etek giyerek gitti.
PANTOLONU ÇIKARIP ETEK GİYDİLER
Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı İngiltere'nin Chesire kentinde bulunan Poynton Lisesi’nde kız öğrencilere kıyafet yasağı uygulanmazken, erkek öğrencilerin şort giymesine izin verilmemesini dokuzuncu sınıfa giden 13-14 yaşlarında yedi erkek öğrenci, ilginç bir yöntemle protesto etti. Ailelerinin desteğini alarak aralarında anlaşan öğrenciler okula etek giyerek gitti.
"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"
13 yaşındaki Eddie'nin annesi Cat Duncan, okuldaki üniforma kurallarının değişmesi gerektiğini belirtirken, okuldaki kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini, kız - erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtti. Erkeklerin etek giymesinin yasak olduğu bir kural olmadığını belirten Duncan, Eddie'nin de bu nedenle etek giyerek okula gittiğini, oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.
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