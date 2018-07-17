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İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

İngiltere ilginç bir protestoya sahne oldu! Chesire kentinde bulunan Poynton Lisesi’ndeki erkek öğrenciler, hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı bölgede şort giymelerine izin verilmemesini ilginç bir yöntemle protesto etti.

İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

Ailelerin kız öğrencilerin etek giymesine izin verilirken, erkek öğrencilerin şort giymelerine izin verilmemesini 'gülünç' diye nitelendirdiği ve çocuklarına destek verdiği olayda, erkek öğrenciler okula etek giyerek gitti.

PANTOLONU ÇIKARIP ETEK GİYDİLER

Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı İngiltere'nin Chesire kentinde bulunan Poynton Lisesi’nde kız öğrencilere kıyafet yasağı uygulanmazken, erkek öğrencilerin şort giymesine izin verilmemesini dokuzuncu sınıfa giden 13-14 yaşlarında yedi erkek öğrenci, ilginç bir yöntemle protesto etti. Ailelerinin desteğini alarak aralarında anlaşan öğrenciler okula etek giyerek gitti.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

13 yaşındaki Eddie'nin annesi Cat Duncan, okuldaki üniforma kurallarının değişmesi gerektiğini belirtirken, okuldaki kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini, kız - erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtti. Erkeklerin etek giymesinin yasak olduğu bir kural olmadığını belirten Duncan, Eddie'nin de bu nedenle etek giyerek okula gittiğini, oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.


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ingiltere Etek protesto sıcak hava şort yasağı

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