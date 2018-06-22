HABER

İngiltere'de panik! Londra'da canlı bomba alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba alarmı verildi. Son dakika habere göre, bir kişinin üzerinde bomba olduğu gerekçesiyle istasyon boşaltıldı. Polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Olayı İngiltere polisi resmi Twitter hesabından doğruladı.

"Rayların üzerinde duran ve üzerinde bomba taşıdığını iddia eden bir adama ilişkin istibaratın ardından şu an Charing Cross tren istasyonundaki hadiseye yoğunlaştık.

000_XK5XH

Ülkedeki en yoğun tren istatsyonlarından biri olan Charing Cross'un önlem amacıyla boşaltıldığı belirtildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İngiliz polisi daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada "Önlem olarak istasyon tahliye edildi. Şu anda istasyonda duran hizmet yok. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. İstasyonun en kısa sürede açılması için çalışıyoruz. Tren yolu çalışanlarına ve yolcularına olayda gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmışBu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmış
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyorTimes: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra terör zanlı gözaltı bomba

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İtalya ile Fransa arasında sular durulmuyor

İtalya ile Fransa arasında sular durulmuyor

Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı

Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmış

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmış

Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor

Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor

FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

Şoke eden iddia! 'Yardım kuruluşundan cinsel ilişki karşılığında ilaç'

Şoke eden iddia! 'Yardım kuruluşundan cinsel ilişki karşılığında ilaç'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.