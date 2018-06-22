İngiltere'de panik! Londra'da canlı bomba alarmı

Olayı İngiltere polisi resmi Twitter hesabından doğruladı.
"Rayların üzerinde duran ve üzerinde bomba taşıdığını iddia eden bir adama ilişkin istibaratın ardından şu an Charing Cross tren istasyonundaki hadiseye yoğunlaştık.
Ülkedeki en yoğun tren istatsyonlarından biri olan Charing Cross'un önlem amacıyla boşaltıldığı belirtildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İngiliz polisi daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada "Önlem olarak istasyon tahliye edildi. Şu anda istasyonda duran hizmet yok. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. İstasyonun en kısa sürede açılması için çalışıyoruz. Tren yolu çalışanlarına ve yolcularına olayda gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.
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