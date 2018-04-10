HABER

İngiltere'de şoke eden istatistik! Saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşu Rape Crisis'ın verilerine göre, İngiltere ve Galler’de her yıl yaklaşık 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Bu da ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşandığını gösteriyor.

İngiltere'de şoke eden istatistik! Saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

İngiltere ve Galler’deki tecavüz vakalarını inceleyen ve psikolojik destek sağlayan sivil toplum kuruluşu Rape Crisis, yayımladığı raporda, 2016-2017 döneminde 202 bin 666 cinsel saldırı ihbarı yapıldığına dikkati çekti.

Örgüt, tecavüz kurbanları için 450 bin seans avukatlık, duygusal destek ve danışmanlık hizmeti verdi.

Bu dönemde 67 bin 59 kişi örgütün sağladığı uzman desteğinden yararlandı. Bu sayı önceki yıla oranla yüzde 16 artış gösterdi.

Örgütten hizmet alan kurbanların yüzde 42’sini çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan yetişkinler oluşturdu.

Rapora göre, tecavüz kurbanlarının yüzde 93’ünü kadınlar teşkil ediyor.

KURBANLARIN 2 BİN 651'İ 15 YAŞINDAN KÜÇÜK

Tecavüz kurbanlarından 2 bin 651’i 15 yaşından küçük. Tecavüze uğrayan 15 yaşından küçük çocuk sayısı önceki döneme oranla yüzde 55, 25 yaşından küçük genç sayısı ise yüzde 36 arttı.

Rapora göre, İngiltere ve Galler’de birden fazla cinsel istismara uğrayan çocukların oranı da 30 kat arttı.

KURBANLARIN YÜZDE 25'İ ENGELLİ

Örgüte tecavüz şikayetiyle başvuranların yüzde 20’sini siyahilar ve etnik azınlık grubu mensupları oluşturuyor. Tecavüz kurbanlarının yüzde 25’i ise engelli.

Rapora göre, İngiltere ve Galler’de her yıl yaklaşık 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Bu da ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşandığını gösteriyor.

HER 5 KADINDAN BİRİ CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Örgüt, 16 ila 59 yaşlarındaki her 5 kadından birinin cinsel şiddetin bir türüne maruz kaldığına dikkati çekti.

Tecavüz kurbanlarının yüzde 90’ı, saldırganı saldırıdan önce tanıyor.

Cinsel saldırıya uğrayanların sayısının yılda 500 bine yakın olabileceği uyarasını yapan örgüt, cinsel şiddet kurbanlarının sadece yüzde 15’inin polise başvurduğunu belirtti. (AA)

Sürücü kursunda dehşet!Sürücü kursunda dehşet!
Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere tecavüz kadın erkek

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

İlginizi Çekebilir

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Türkiye'ye 'yanlış otopark' notası!

Türkiye'ye 'yanlış otopark' notası!

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Diş hekimi 19 yaşındaki hastasına tecavüz etti!

Diş hekimi 19 yaşındaki hastasına tecavüz etti!

FARC'ın üst düzey ismi 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltında

FARC'ın üst düzey ismi 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltında

Trump: Bunu durduracak gücümüz var!

Trump: Bunu durduracak gücümüz var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.