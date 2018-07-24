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İngiltere'de sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki kızın beyninden 100 tane tenya yumurtası çıkarıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

Sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki İngiliz kızı beyin ameliyatına alan doktorlar kafatasını açtıklarında gözlerine inanamadılar. Küçük kızın beyninde tam 100 tenya yumurtası vardı. Küçük kız yumurtaların çıkartılmasının ardından sağlığını yeniden kazandı.

İngiltere'de sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki kızın beyninden 100 tane tenya yumurtası çıkarıldı!

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; sürekli epilepsi nöbetleri geçiren ve baş ağrısı çeken sekiz yaşındaki kız çocuğuna, beyninde kist olabileceği düşünülerek, steroid tedavisi verildi.

BEYNİNDEN 100 TANE TENYA YUMURTASI ÇIKARILDI

Altı aydan sonra küçük kızın nefesi kesilmeye ve yürüyememeye başladı. Yapılan taramaların ardından minik kızın beyninde 100 tane tenya yumurtası olduğunu tespit ettiler. Beynindeki kurtçuklar çıkarıldıktan sonra küçük kız iyileşti ve yürümeye başladı.

İŞTE BEYNİNDEKİ KURTÇUKLARIN SEBEBİ

Doktorlar, talihsiz çocuğun beynindeki bu kurtçukların yıkanmamış meyveden ya da pişmemiş domuz etinden kaynaklandığını düşünüyor.

"HİÇBİR FİKRİMİZ YOKTU"

Küçük kızın babası, "Kızımızın korkunç bir hastalık yaşadığı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Önce kafasındaki şişliği gidermek için ilaç tedavisine başlandı, ardından da tenyaları öldürmek için terapiye başlandı. Böylece steroidlerden aldığı kiloları da vermeye başladı ve okuluna döndü. Sağlıklı ve neşeli olan kızımızın bu kadar korkunç bir hastalık yaşayabileceği konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. Ama sanırım kurtçukların yumurtalarından çıkmadan önce bulunmaları ve kızımızın beynine daha fazla zarar vermeden doğru tedaviyi almamız şanslı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

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epilepsi beyin ameliyatı tenya yumurtası ingiltere

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