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Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

09.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi ile ilgili tartışmaların yol açtığı kriz büyüyor. Brexit Bakanı David Davis'ten sonra Türk kökenli Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti.

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Brexit Bakanı David Davis istifasını Pazar akşamı açıklamıştı.

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Türk kökenli Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası ise Başbakan Theresa May'in yeni Brexit planı ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce geldi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri May'in planına tepki göstermişlerdi.

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise Boris Johnson'a teşekkür edildi, yeni bakanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

May, AB'ye Brexit sonrası yalnızca malların serbest dolaşımını içeren bir öneriyle gitmeyi kararlaştırmıştı.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı çıkan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, referandum öncesi Johnson'ın da aralarında bulunduğu Brexit yanlılarını, 'Türkiye konusunda söyledikleri yalanlarla insanları korkutmaya çalışmakla' suçlamıştı.

Boris Johnson'un da dahil olduğu Brexit kampanyası ise Türkiye'nin kısa süre içinde AB'ye üye olacağını iddia ediyordu. Johnson, 2016'da Daily Telegraph gazetesindeki yazısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaprislerine boyun eğmekle" suçlamış, "Merkel, Erdoğan'ı memnun etmek için komedyenleri susturuyor" demişti.

Johnson, Mayıs 2016'da da, geçmişte editörlüğünü yaptığı haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray'in açtığı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının" galibi olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa

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