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Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Rusya'dan son dakika hamle... Rusya Dışişleri Bakanlığı 23 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek diplomatların sınır dışı edilmelerine karar verdi

Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

İngiltere'nin Salisbury kentinde geçtiğimiz haftalarda ölen Rus ajanı ve kızının ardından Londra ve Moskova hattında tansiyon yükseliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan misilleme geldi.

Rusya'dan 23 Rus diplomatını ülkeden sınır dışı eden İngiltere'ye cevap geldi. Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraca karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı da 23 İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

NÜKLEER DENİZALTI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İngiltere ve Rusya arasındaki siyasi kriz sürerken Londra yönetiminden de yeni bir hamle geldi. Kuzey Buz Denizi'nde duran nükleer denizaltı HMS Trechant buzları kırarak ortaya çıktı.

Eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan İngiltere Rusya gerilimi sürüyor. Karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesi kararının ardından iki taraftan da hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Londra yönetimi Kuzey Buz Denizi'nde duran nükleer denizaltı HMS Trechant'ı ortaya çıkarmaya karar verdi. İngiltere Başbakanı May'in açıkladığı son yaptırımların ardından dev denizaltı buzları kırarak ortaya çıktı.

İngiliz basınında büyük heyecan yaratan bu hamle 'soğuk savaş', 'buz kırıcı' gibi başlıklarla manşetlere taşındı.

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söylemişti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin diplomat hamlesinin 'düşmanca ve kabul edilemez' olduğunu açıklamıştı. Rusya İngiltere'de yaşayan ve gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayınladı.,,

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ingiltere Rusya denizaltı diplomat

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