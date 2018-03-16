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İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibarıyla kaldırdı. Son dakika habere göre, İngiltere artık uzatma vizesi verecek.

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı.

Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı.

Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

İHA

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ingiltere Türkiye vize Pasaport Son dakika

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
AKP VİZESİZ AVRUPA GİRİŞİ SAĞLAYACAKTI.MİLLETİ NASILDA KANDIDILAR.
@yasssah ANKARA ANLASMASI VARSA İTİRAZ EDİLSİN AMA ETMEZLER...GERCEKTENDE KANDIRDILAR MİLLETİ VİZE VİZE DİYE BASTAKİLER
TORO ADLI KİŞİYE CEVAP...UMURSUZ HERİF YA ADAM İŞ YAPIYORSA ORDA..HAK GASPI YAPIYORLAR BU MU DİYECEGİN YANİ.. KEDİ CİGER MESELESİ..BU NE KISKANCLIK HAZIMSIZLIK.. ULAN ANDIMIZI KALDIRDILAR TURK LAFINI SİLİYORLAR AYNEN BOYLE UMURSUSUNUZ..AMA SORSAN EN VATANSEVER SİZSİNİZ... BIKTIM BU CAHİLLİKTEN EGOİSTLİKTEN..
siz dua edin toptan kaldırılmadı
onlarda dönsünler memleketlerine istenmedik yerde niye dururlar bilmem
bu usaklarin ortadoguya karsi bi plani var önce rusya sonra biz.Bu .ik kafalilar bosa boyle seyler yapmaz.
biz ne güne duruyoruz beklediğimiz hata
İsviçre''de de gündem bulunamadığı için parlemanto oturum açamamış :) Norveç''de suç oranı çok düşük olduğu için polisleri turizmde rehber olarak kullanmaya karar vermişler :) kanadalı doktorlar zammı gereksiz bulmuş :) Lüksemburg başbakanı meclis bisiklet mesafesinde olduğu için makam aracını iae etmiş, Yeni Zellanda ortalama her aileye 2 araç 1 tekne düşüyor ama dünya bizi kıskanıyor :)))
hayal di gerçek oldu bir ampül başarısı daha yetmez ama köklemeye devam bakalım daha bu ampül ler ne işler açacak başımıza Bob eş başkanı ne istediler de veren zaat sanki babasının malını veriyor ya
ne işiniz var orada herkesin kıskandığı ülkeniz dururken
anlatmaya gerek yok avrupanın nasıl bir gevşek olduğunu görüyorsunuz. :)
bunlar böyle yaptığına göre Türkiye onların istediği yolda değil onların çıkarına siyaset yapmıyor Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda siyaset yapıyor gibi geldi bana demek ki AKP yi sevmesekte elestirsekte bu Avrupa nin siyaseti bize doğru yolu mantıklı düşünmeyi sağlıyor gibi geldi tabi ideolojik dusunmezsek
biz zaten gidemiyoruz ki gidenler düşünsün
AB'den de çıktı zaten gitmez bizim vatandaşlar kaldırsa nolacak
Salakmı oradakiler gelsin, ac kalırlar burda
işi hemen akp ye baglayan an gut lar var. turk dış işleri aynı şekilde karşılık vermelidir.
Mülteci cumhuriyeti olduk.
gelsin memlekete akp hepimize bakıyor paşa gibi :))
Çok üzüldük ingilterede yaşamak için can atıyorduk o soğuk buz gibi yerde. İngilizlerin ülkemize özellikle antaltada oturumları kisitlanmali
Şu hükümet de batılılar için bazı kararlar alsınlar artık ne bu baskı hep yeter
Veryansın etmeye gerek yok konu parti meselesi değil Türkiye Cumhuriyeti beka meselesi heryerden bize saldıracaklar masada iran türkiye rusya var
şimdi yorum olacak bizde onlara kaldıralım diye ama neyi kaldırıyosun silahla sokmadık parayla soktuk ege akdeniz tarafında türk mülkünden çok alman ingiliz mülkü var
4. vize yerine oturum veriyordu bunu kaldırmış gazı alan chp liler gene boşuna coşmuş
biz neden kaldıramıyoruz ? korkuyormuyuz ? neyden korkuyoruz? neden korkuyoruz? onlar korkmuyorlarmı ? neyden korkmuyorlar ? neden korkmuyorlar ?
Hayirdir rusyayla Türkiye yi mi karistirdiniz
Ülkesini beğenmeyip oralara yerleşenler düşünsün... Dünya bloklaşıyor ing abd ve avrupa ülkeleri çin rusya Türkiye bloğuna karşı ülke çıkarlarımız doğrultusunda şuan bulunduğumuz konum doğru
olay öyle değil 3 vizeden sonra süresiz oturma kalktı ancak orda ikamet edersen verecekler süresiz oturmayı haberi doğru yazın
Hükümetimizin yürüttügü politikalar sebebiyle ne yazık ki pasaportumuz Avrupa'da ve biçok ülkede itibarsız hale geldi.
AKP HÜKÜMETİ DE MİSLİ İLE CEVAP VERMESİ GEREKİR. GÖZEGÖZ DİŞEDİŞ. BUGÜN EGE VE AKDENİZ BÖLDESİNDE TÜRKLERDEN ÇOK İNGİLİZLER TAŞINMAZ SAHİBİ. AHLAKSIZLIKTAN BAŞKA BİR FAYDALARI DA YOK ÜLKEME. DEFEDİN GİTSİNLER.
Hırsızlar paraları kaçırıp ingiltereden milyon tl lere villa alılar ahlaksızlar.Bu karar çok yerinde.Keşke o hırsızları hiç almasada ingiltereye. Hala oraya kaçırıdğı vergileri ve kara parayı ingiltere ekonomisine katkı saplayan aymazlara büyük ders olur.Gariban mazlumun parasını çalmanın yabancı ülkelerde sefa sürmenin cazası olmalı.Yüce rabbim herşeyin iyisini bilir
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