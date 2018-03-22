İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: Putin Dünya Kupası'nı Nazi Olimpiyatları'na çevirecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaz ülkesinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, "Nazi Olimpiyatları'na çevireceğini" öne sürdü. Johnson, Adolf Hitler'in Berlin'de 1936 yılında yapılan yaz olimpiyatlarını Nazi propagandasına çevirdiğini hatırlatarak, Rusya'da da benzer bir şey yaşanmasından endişe duyduklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise "nefret ve öfkeyle dolu" olduğunu söylediği Johnson'ın açıklaması için, "kabul edilemez" yorumunu yaptı. 'Nazi Olimpiyatları' benzetmesi, ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde geldi. Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik cinayet teşebbüsü nedeniyle iki ülkenin arası zaten açık. İngiltere Rusya'yı saldırının arkasında olmakla suçlarken, Rusya bu iddialara şiddetle karşı çıkıyor. İngiltere'den 24 bin başvuru İngiliz yetkililer, Johnson'ın Nazi Almanya'sıyla paralellik kuran açıklamasının hükümet adına yapıldığını duyururken, Dünya Kupası öncesi de güvenlik önlemleri aldıklarını vurguladı.

Johnson, 23 İngiliz Diplomat'ın Rusya'dan sınırdışı edildiğini hatırlatarak, Rusya'ya gidecek kişilerin nasıl muamele göreceğiyle ilgili endişelere dikkat çekti. Şu ana kadar Dünya Kupası'na İngiltere'den katılmak için başvuranların sayısı 24 bine ulaştı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinde gerçekleşen Skripallere yönelik suikast girişimine ilişkin Avrupa Birliği (AB) liderlerine "dayanışma" çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Perşembe günü Brüksel'de toplanacak Avrupa Konseyi zirvesinde May şu mesajı verecek: "İngiltere bu tehditlere karşı beraber mücadele etmek için AB ve NATO ile omuz omuza duracaktır. Beraber bunu başaracağız." Son gelişmeler neler? 66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve 33 yaşındaki Yulia Skripal halen hastanede tedavi altında ve durumları hala çok ciddi. Putin Rusya'nın elindeki bütün kimyasal silahlarını imha ettiğini ve 4 Mart'ta meydana gelen olaydan dolayı hükümetinin suçlanmasının "saçmalık" olduğunu söylüyor. İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararından sonra geçtiğimiz Cumartesi günü de Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.