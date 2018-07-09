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İngiltere Dışişleri Bakanı İstifa Etti

09.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti. İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkması kampanyasının liderlerinden biri olan Johnson, Brexit Bakanı David Davis’in dünkü istifasının ardından baskı altındaydı

İngiltere Dışişleri Bakanı İstifa Etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti. Johnson’ın istifası, İngiliz kabinesinde Brexit konusunda yaşanan görüş ayrılığının giderek arttığı bir zamana denk geldi.

Başbakan Theresa May’ın ofisinden yapılan açıklamada, May’ın istifayı bugün kabul ettiği ve yakın bir süre içinde bakanın yerine yeni birini atayacağı belirtildi.

İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkması kampanyasının liderlerinden biri olan Johnson, Brexit Bakanı David Davis’in dünkü istifasının ardından baskı altındaydı.

Davis, Başbakan May’in İngiltere’nin gelecek yıl AB’den ayrılmasından sonra Birlik’le yakın ticaret ve mevzuat bağlarına sahip olma planını destekleyemeyecek olması nedeniyle istifa kararı aldığını açıklamıştı.

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