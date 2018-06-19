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İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Londra mahkemesinin kararı doğrultusunda, Rus enerji ve doğalgaz şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu açıklandı.

İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogazın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazpromun İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.

MAHKEME KARARINA UYMAZSA CEZA ALACAK

Gazprom’un ayrıca İngiltere ve Galler’de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom’un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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gazprom ingiltere mal varlığı el konuldu Rus doğalgaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ruslar boş durmaz.az sonra gelir ses
dokunmaz ki böyle şirketlere daha fazla isteyin :))
ingilizler Heryerde Kendileri Mahkeme Kurar Kendileri Karar Verir. Sessiz Cıglık Gibisiniz , Hic BirYerde Yok Gibi Varsınız
Yine savaş çıkarmaya çalışıyor çakallar. Ruslar fena sever :)
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