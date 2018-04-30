İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Theresa May'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının kabul edildiği bildirildi. Rudd, ülkede "Windrush Nesli" olarak adlandırılan ve Karayipler'den gelen göçmenlerle ilgili tutumu nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

İngiliz hükümetinin daveti ile 1948-1971 yılları arasında İngiltere'ye Karayipler'den gelen göçmenler için Windrush Nesli tanımlaması kullanılıyor. Windrush, göçmenleri İngiltere'ye taşıyan geminin adından geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede yeniden imar çalışmaları başlarken, bazı alanlardaki iş gücü açığını kapatmak için İngiltere'nin eski sömürgelerinden işçi getiriliyordu.

İngiltere'nin eski sömürgelerinden gelen göçmenler burada doğrudan oturum hakkına sahip olabiliyordu. Bunun için herhangi bir belge sunmaları gerekmiyordu. Ancak Karayipler'den gelen göçmenlerin ve çocuklarının ülkede oturum hakkına sahip olduklarını kanıtlayan belgelerinin olmaması günümüzde sorunlara yol açmaya başladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı göç yasasının sertleştirilmesinin ardından geçerli belgeleri olmadığı gerekçesiyle bu göçmenleri sınırdışı etmeye çalışıyordu.