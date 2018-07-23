'İngiltere İki IŞİD Üyesini ABD’ye Teslim Etmeyi Planlıyor'

İngiliz Telegraph gazetesi, Londra hükümetinin ölüm cezasına ve Guantanamo Üssü’ndeki gözaltı merkezine yönelik örtülü muhalefetini geri çektiğini, böylece IŞİD üyesi iki kişiyi Amerika’ya yargılanmak üzere göndermeyi planladığını yazdı.

Telegraph gazetesi internet sitesinde yayınladığı haberde hükümetin Alexanda Kotey ve Şafi El Şeyh’i Amerika’ya ölüm cezasına çarptırılmayacakları konusunda garanti talep etmeksizin iade etmeye istekli olduğuna dair belgeler ele geçirdiğini yazdı.

İngiltere’de yasalar ölüm cezasına izin vermiyor.

Planın ayrıntılarını gösteren belgelere ulaştığını bildiren gazete, bu belgeler içinde İç Güvenlik Bakanı Sacit Cavid’in Amerika Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yazdığı bir mektupa da yer veriyor. Mektupta Cavid, İngiltere’nin bu iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair garanti beklemediğini ifade ediyor.

Habere göre Bakan, İngiltere yasalarının “tam bir yargılamayı garanti edecek nitelikte olmayabileceğinden” kaygılı.

Gazeteye göre 22 Haziran 2018 tarihli mektupta Cavid'in, “İngiltere’nin ölüm cezası verilmemesi garantisi isteme konusundaki konumu bellidir ve bu durum, politikamızda bir değişimi yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.