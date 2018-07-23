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'İngiltere İki IŞİD Üyesini ABD’ye Teslim Etmeyi Planlıyor'

23.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

İngiliz The Telegraph gazetesi, Londra hükümetinin ölüm cezasına ve Guantanamo gözaltı merkezine yönelik örtülü muhalefetini geri çektiğini, böylece IŞİD üyesi iki kişiyi Amerika’ya yargılanmak üzere göndermeyi planladığını yazdı

'İngiltere İki IŞİD Üyesini ABD’ye Teslim Etmeyi Planlıyor'

İngiliz Telegraph gazetesi, Londra hükümetinin ölüm cezasına ve Guantanamo Üssü’ndeki gözaltı merkezine yönelik örtülü muhalefetini geri çektiğini, böylece IŞİD üyesi iki kişiyi Amerika’ya yargılanmak üzere göndermeyi planladığını yazdı.

Telegraph gazetesi internet sitesinde yayınladığı haberde hükümetin Alexanda Kotey ve Şafi El Şeyh’i Amerika’ya ölüm cezasına çarptırılmayacakları konusunda garanti talep etmeksizin iade etmeye istekli olduğuna dair belgeler ele geçirdiğini yazdı.

İngiltere’de yasalar ölüm cezasına izin vermiyor.

Planın ayrıntılarını gösteren belgelere ulaştığını bildiren gazete, bu belgeler içinde İç Güvenlik Bakanı Sacit Cavid’in Amerika Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yazdığı bir mektupa da yer veriyor. Mektupta Cavid, İngiltere’nin bu iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair garanti beklemediğini ifade ediyor.

Habere göre Bakan, İngiltere yasalarının “tam bir yargılamayı garanti edecek nitelikte olmayabileceğinden” kaygılı.

Gazeteye göre 22 Haziran 2018 tarihli mektupta Cavid'in, “İngiltere’nin ölüm cezası verilmemesi garantisi isteme konusundaki konumu bellidir ve bu durum, politikamızda bir değişimi yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan gazete üst düzey bir bakanlık yetkilisinin Amerika’nın sözel olarak bu kişileri Guantanamo’ya göndermemesi konusunda uyarıldığını aktardığını yazdı.

Kaynak, İngiltere’nin bu kişileri Guantanamo’da tutulmaları için değil, adli yargılama amacıyla teslim etmeyi düşündüğünü açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Kotey ve El-Şeyh, Ocak ayında Suriye’de yakalanmıştı. “Telegraph” gazetesi bu kişilerin Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından Suriye’de tutulduklarını bildirdi.

Hem Kotey’in hem El-Şeyh’in İngiltere vatandaşlığı var. Ancak gazeteye göre bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarıldıklarına dair haberler var.

Kotey ve El-Şeyh, “Beatles” adlı dört üyeli bir terör hücresinin üyesiydi. Grubun üçüncü üyesi “Cihatçı John” 2015’te Suriye’de düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmüştü. Grubun dördüncü üyesi Aine Lesley Davis ise Türkiye’de hapiste tutuluyor.

Bu terör hücresi, Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’la Amerikalı insani yardım çalışanı Peter Kassing ve İngiliz yardım çalışanları David Haines'la Alan Henning’in öldürülmelerinden sorumlu tutuluyor.

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