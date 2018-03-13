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İngiltere ile Rusya arasında "zehirli" atışma

13.03.2018 01:15 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

İngiltere ile Rusya arasında "zehirli" atışma

Moskova ise bu suçlamayı "provokasyon" olarak niteledi.Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de uğradıkları sinir gazı saldırısında zehirlenmeleri nedeniyle Londra-Moskova hattında yaşanan gerginlik sürüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin 66 yaşındaki Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardığını" açıkladı.

Moskova'ya olayla ilgili izahatta bulunması için Salı gününün sonuna kadar süre veren May, saldırıda kullanılan sinir gazının Rusya tarafından geliştirilen bir tür olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'nın Noviçok olarak bilinen bu tip sinir gazlarını geçmişte de kullandığını belirten İngiltere Başbakanı, Rusya'nın devlet destekli suikastlar konusunda sabıkalı olduğunu ve Skripal gibi taraf değiştiren kişileri meşru hedef olarak gördüğünü iddia etti.

Rusya'dan tepki

May'in sözlerine Moskova'nın yanıtı gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "sirk şovu" diye nitelediği açıklamaları "provokasyona dayalı bir siyasi kampanyanın parçası" olarak tanımladı.

Rusya Spor Bakanlığı ise "Rusya'da bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası başlamadan önce, Batı medyasının Rusya'nın itibarını sarsmak ve bu spor etkinliğine yapacağımız ev sahipliğine olan güveni yıkmak için büyük çaplı bir kampanya başlatacağı konusunda defaatle uyarıda bulunmuştuk" açıklamasını yayımladı. Bakanlık, İngilizlerin 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanan Rusya'yı "bir türlü affedemediğini" belirtti.

May geçen hafta Sergey Skripal ve kızının zehrilendiği saldırı nedeniyle Rusya'da Haziran ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nın devlet erkânı ve yetkililerce boykot edilmesini önermişti.

Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki casus değişiminde bu ülkeye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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