Moskova ise bu suçlamayı "provokasyon" olarak niteledi.Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de uğradıkları sinir gazı saldırısında zehirlenmeleri nedeniyle Londra-Moskova hattında yaşanan gerginlik sürüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin 66 yaşındaki Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardığını" açıkladı.

Moskova'ya olayla ilgili izahatta bulunması için Salı gününün sonuna kadar süre veren May, saldırıda kullanılan sinir gazının Rusya tarafından geliştirilen bir tür olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'nın Noviçok olarak bilinen bu tip sinir gazlarını geçmişte de kullandığını belirten İngiltere Başbakanı, Rusya'nın devlet destekli suikastlar konusunda sabıkalı olduğunu ve Skripal gibi taraf değiştiren kişileri meşru hedef olarak gördüğünü iddia etti.

Rusya'dan tepki

May'in sözlerine Moskova'nın yanıtı gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "sirk şovu" diye nitelediği açıklamaları "provokasyona dayalı bir siyasi kampanyanın parçası" olarak tanımladı.