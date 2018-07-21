İngiltere: İşadamı Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındı

Türk işadamı Akın İpek, İngiltere'de gözaltına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda İpek'in gözaltına alındığını doğruladı.

Yapılan açıklamada, İpek'in Türkiye'ye iade talebinin ele alınacağı duruşmanın Eylül ayında görüleceği belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, davanın yargıya intikal etmesi sebebiyle konuyla ilgili daha fazla bir açıklama yapamayacaklarını belirtti; aynı zamanda kefalet koşullarıyla ilgili de bir açıklama yapamayacaklarını söyledi.

İpek'in avukatlarından ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

'Pasaportuna el kondu' iddiası

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu belirtilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

Bu hafta içinde Habertürk gazetesi, Londra'da mahkemeye çıkarılan İpek'in ev hapsine alındığını ve pasaportuna el konduğunu iddia etmişti.

Akın İpek'in İngiltere'de ev hapsine alındığı ve pasaportuna el konulduğuna yönelik haberlerin ardından, Akın İpek'in yönetiminde bulunduğu İngiltere'deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yaptı.