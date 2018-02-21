İngiltere Kara Para Hastalığına Çare Arıyor

İngiltere’nin başkenti Londra, Dünyanın en büyük finans merkezi olmanın yan etkileriyle gelen kara para hastalığına çare arıyor.
Burası Londra’da Thames Nehri manzaralı pahalı bir apartman. İddiaya göre Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov bu dairelerden ikisini satın aldı. İddia sahibi, muhalif bir Rus politikacı. Rusya’da yolsuzluk karşıtı çalışmalarıyla tanınan Alexey Navalyn. Başbakan yardımcısının maaşı kendi beyanına göre yılda 157 bin dolar. Apartman dairelerinin değeriyse, 15 milyon dolar. Şimdi şu soruya cevap vermek zorunda kalacak. Bu evleri alacak parayı nereden buldun?
İngiltere’de savcılar bu ay yürürlüğe giren yeni yasalarla artık “nereden buldun” diyebilecek.
Her yıl 23 ila 57 milyar İngiliz sterlini tutarında paranın Londra’da aklandığını söyleyen Uluslararası Şeffaflık Örgütü, kara parayla alındığı söylenen en az beş gayrimenkul daha belirledi.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Avukatı Rachel Davis Teka, nereden buldun? Gelirle gider arasındaki büyük uçurumu anlamak için sorulması gereken soru bu. Açıklayabiliyorlarsa bırakın gitsinler. Değilse el konulsun ki kara parayı buraya getirmekten çekinsinler,” diyor.
İngiltere Ulusal Suç Dairesi, Londra’ya akan kara para miktarının her yıl 75 milyar sterlin civarında olduğunu tahmin ediyor. Bu para hükümet bütçelerinden çalınıp İngiltere’ye kaçırılan mağdur vatandaşların parası.
18 milyon dolarlık bir dairenin bulunduğu bu binanın eski sahiplerinden biri çok tanıdık. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın amcası Rıfat El Esat. Hükümet el koymasın diye daireyi eden çıkardığı tahmin ediliyor. Esat’ın peşindeki araştırmacılar 300 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirdiğini ve Arap destekçileri sayesinde bu serveti gizlediğini düşünüyor.
Offshore hesaplar bu karmaşık para ağının gizlenebildiği en uygun ortam.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü hukuk dairesinden Rachel Davies Teka, yeni yürürlüğe girecek yasadan önce isteyen kişilerin ülkelerinden çaldıkları parayı İngiltere’ye getirip rahat bir hayat kurması mümkünken şimdi bunun imkansız hale geldiğinin altını çiziyor.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü İngiltere Şubesi’nin yasal takip istediği bir başka ev yine Londra yakınlarında. Bu evin sahibi., Cennet Belgeleri’nde (Paradise Papers) adı geçen Nijeryalı senatör Bukola Saraki’nin eşi. Toyun Saraki, ‘her şey yasal’ diyor. Evin değeri 20 milyon dolar.
Geçen Ekim ayında Amerika’nın Sesi Londra stüdyosuna konuk olan Nijerya Enformasyon Bakanı ülkesinin yolsuzluklar yüzünden iflasa sürüklendiğini anlatmıştı.
Londra, “Nereden Buldun Yasası”yla kara paranın limanlarından biri olmaktan kurtulabilir. Bir zaman getirdikleri büyük servetlerle hayatlarını burada sürdürenler, şimdi epey tedirgin olmalı.
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