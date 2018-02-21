İngiltere Kara Para Hastalığına Çare Arıyor

İngiltere’nin başkenti Londra, Dünyanın en büyük finans merkezi olmanın yan etkileriyle gelen kara para hastalığına çare arıyor.

Burası Londra’da Thames Nehri manzaralı pahalı bir apartman. İddiaya göre Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov bu dairelerden ikisini satın aldı. İddia sahibi, muhalif bir Rus politikacı. Rusya’da yolsuzluk karşıtı çalışmalarıyla tanınan Alexey Navalyn. Başbakan yardımcısının maaşı kendi beyanına göre yılda 157 bin dolar. Apartman dairelerinin değeriyse, 15 milyon dolar. Şimdi şu soruya cevap vermek zorunda kalacak. Bu evleri alacak parayı nereden buldun?

İngiltere’de savcılar bu ay yürürlüğe giren yeni yasalarla artık “nereden buldun” diyebilecek.

Her yıl 23 ila 57 milyar İngiliz sterlini tutarında paranın Londra’da aklandığını söyleyen Uluslararası Şeffaflık Örgütü, kara parayla alındığı söylenen en az beş gayrimenkul daha belirledi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Avukatı Rachel Davis Teka, nereden buldun? Gelirle gider arasındaki büyük uçurumu anlamak için sorulması gereken soru bu. Açıklayabiliyorlarsa bırakın gitsinler. Değilse el konulsun ki kara parayı buraya getirmekten çekinsinler,” diyor.